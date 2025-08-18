Cuatro policías heridos en disturbios durante intervención en mina de Segovia, Antioquia

Un operativo adelantado por la Policía de Antioquia, con apoyo de la Dirección de Carabineros y la UNDMO, generó disturbios este lunes festivo entre mineros y la fuerza pública, en zona minera del municipio de Segovia, Nordeste de Antioquia.

El balance hasta ahora es de cuatro policías heridos durante la intervención, que se realizó en un yacimiento con licencia de la empresa Aris Mining, luego de que, según las autoridades, se detectara la presencia de otras personas que ingresaron de manera irregular allí para adelantar una presunta actividad ilegal en socavones y túneles.

El operativo incluyó allanamientos con el objetivo de desalojar a quienes permanecen en el predio sin autorización, pero la diligencia continúa en desarrollo y se espera un balance oficial en las próximas horas.

A esta hora se registran disturbios en una mina del municipio de Segovia, nordeste de Antioquia, donde se lleva a cabo un procedimiento de desalojo. La empresa Frontera Gold S.A.S. indicó que se han registrado "agresiones verbales e incluso físicas hacia sus operadores". pic.twitter.com/PUpew1i1qc — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 18, 2025

Denuncias de trabajadores de Frontera Gold

Paralelamente, la empresa Frontera Gold S.A.S. denunció que uniformados habrían ingresado a sus instalaciones en medio de la operación, lo que derivó en disturbios e inconformidad en la comunidad.

En un comunicado, la compañía aseguró que sus instalaciones fueron “invadidas por uniformados en medio de una serie de operativos que también habrían afectado a minas vecinas”.

Según su versión, durante la diligencia se presentaron “intimidaciones, agresiones verbales e incluso físicas contra algunos empleados”, entre ellos madres cabeza de hogar y adultos mayores.

La empresa rechazó lo que calificó como presuntos abusos de autoridad y pidió el acompañamiento pacífico de la comunidad de Segovia y de los familiares de sus colaboradores.

Pese a las denuncias, las autoridades confirmaron que los procedimientos cumplen con los procesos legales y responden a la necesidad de desalojar a personas que ocupan de manera ilícita ese yacimiento minero, y quienes además taparon con lonas la zona, lo que impide evidenciar lo que ocurre adentro. La diligencia estaría siendo acompañada por entidades ambientales, aunque hasta el momento no se han entregado detalles adicionales.