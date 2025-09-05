Cultura, música y deporte se toman a Medellín con una amplia programación este fin de semana

Con eventos principalmente de artes, Medellín lidera la oferta cultural para este fin de semana en todo el departamento.

Cuentería, teatro, danza y mucho más hace parte de la programación con la que, con entrada gratuita, se vivirá el primer fin de semana de salas abiertas, donde 33 espacios de la ciudad ofrecerán momentos de esparcimiento a la familia y apoyo a las artes.

El secretario de cultura de Medellín, Santiago Silva, explicó la importancia de este espacio para la capital antioqueña: "Esta programación fortalece el sector escénico de la ciudad, brinda nuevas oportunidades para los creadores y garantiza que la cultura llegue a más públicos, generando espacios para encuentro, reflexión y disfrute colectivo al rededor de las artes", señaló el funcionario.

Por otra parte, en tres escenarios de la ciudad se presentarán desde mañana, en el marco de una nueva versión de Medejazz, además de Colombia, grupos y músicos de Puerto Rico, Estados Unidos, Francia, Camerún y Malí.

Juan Fernando Trujillo, vocero de Medejazz, explicó qué podrán disfrutar los asistentes a este espacio musical: "Tendremos once conciertos, nueve de entrada libre y cuatro clases magistrales con entrada libre. Toda la información la podrán encontrar en corporacionmedearte.com", detalló.

Además, también en temas musicales este domingo se vivirá el tercer Festival de Techno en la cancha cubierta del barrio Los Cerros, donde desde las 11:00 de la mañana se presentarán, en dos escenarios, DJs locales, visuales impactantes y una fiesta que vibra con el talento local, mientras que para quienes disfrutan de eventos deportivos se correrá una nueva versión de la Maratón Medellín, que espera dejar un importante impacto económico en la capital antioqueña, con un recorrido de cinco kilómetros el sábado, y las demás distancias (10, 21 y 42 K) el día domingo, por lo que además habrá varios cierres viales esos dos días en horas de la mañana.