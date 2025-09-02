Maratón Medellín 2025 dejará un impacto económico de $57.000 millones

La Maratón Medellín 2025 será no solo un reto deportivo sino también un motor económico para la ciudad. “Nosotros estimamos un derrame económico de alrededor de 57.000 millones de pesos”, afirmó, en diálogo con Blu Radio, Claudia Pérez, directora operativa, quien resaltó que el evento, que correrá por primera vez una persona completamente ciega, atrae visitantes de todo el mundo.

De los 27.000 corredores inscritos, 18.000 llegarán desde fuera del área metropolitana y 3.000 serán extranjeros. “Esa cifra ha venido creciendo en la historia de la carrera, dando cuenta de lo posicionado que está el evento, porque es una carrera muy técnica y clasificatoria a Boston”, agregó Pérez.

La directora destacó que el certamen convierte a Medellín en un epicentro deportivo. “Corredores provenientes de 45 países y 317 municipios de Colombia consolidan la Maratón como una plataforma de encuentro deportivo”, señaló. La competencia partirá de Parques del Río y finalizará en el Parque de los Pies Descalzos.

El evento contará, en sus días previos, con la Expo Maratón, que abrirá dos pabellones y reunirá a 164 marcas. “Allí se entregarán los kits y habrá una oferta muy amplia para los corredores y sus familias”, explicó Pérez. Este espacio comercial también contribuye al impacto económico en la ciudad.

En la parte competitiva, la Maratón reunirá a 67 atletas élite de siete países: Kenia, Perú, Ecuador, Puerto Rico, México, Bolivia y Colombia. “Tendremos un bolso de premios de más de 230 millones de pesos, lo que también la hace atractiva para deportistas de alto nivel”, puntualizó la directora.

La funcionaria resaltó además el programa Maratón Medellín Te Cuida. “Hace tres años venimos implementando esta estrategia para dar información de prevención y cuidados, sobre todo para largas distancias. Es un llamado a que los corredores lleguen preparados para el reto que van a correr”, continuó.

Finalmente, Pérez subrayó el valor de Medellín como destino deportivo y turístico. “La ciudad se ha convertido en un destino muy importante, uno de los más relevantes del país, no solo por su nivel técnico y ser clasificatoria a Boston, Chicago y Nueva York, sino también por su gente y su hospitalidad”.