Lanzan campaña por la salud para la Maratón Medellín: recomendaciones para correr la carrera

La organización de la Maratón Medellín lanzó la campaña “Maratón Medellín Te Cuida”, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de los corredores. La estrategia incluye recomendaciones sobre chequeos médicos, hidratación y aclimatación a las condiciones de la ciudad, que resultan fundamentales para evitar casos desafortunados como el ocurrido recientemente en la Media Maratón de Bogotá, donde un adulto mayor falleció cerca de finalizar el trazado de los 10 kilómetros.

Los especialistas sugieren que quienes debutan en 21K o 42K realicen valoraciones médicas con especialistas en cardiología o medicina deportiva. Además, aconsejan llegar a Medellín con varios días de anticipación para adaptarse a su altitud de 1.500 metros y a temperaturas que oscilan entre los 18 y 28 grados centígrados.

“El cuerpo necesita tiempo para ajustarse a la temperatura y la altitud de Medellín. Llegar con anticipación, hidratarse bien y usar productos como geles isotónicos puede marcar la diferencia en el rendimiento y la salud”, señala la doctora Sandra Díaz, especialista en medicina deportiva y directora médica de la Maratón Medellín.

Durante la carrera, el equipo médico estará ubicado en distintos puntos del recorrido. Entre los síntomas de alerta que no deben ignorarse están los mareos, las palpitaciones irregulares, la dificultad respiratoria y signos de golpe de calor, como confusión o sed excesiva.



Preparación y chequeos médicos, parte del entrenamiento

La dirección médica del evento insiste en que los chequeos sean parte del plan de preparación. Pruebas de esfuerzo y valoraciones completas ayudan a detectar riesgos cardiovasculares o musculares que pueden afectar el rendimiento o la salud.

“El objetivo es identificar a tiempo factores de riesgo cardiovascular y osteomuscular que puedan impactar el desempeño o la salud durante la carrera. Evaluaciones como pruebas de esfuerzo y exámenes médicos completos son parte esencial de una preparación responsable”, añadió la doctora Díaz.

Los expertos también destacan que participar por primera vez en una maratón requiere un año de preparación progresiva, con entrenamiento de fuerza, resistencia y velocidad, además de un seguimiento médico constante.



Hidratación y cuidado integral en la competencia

En un clima como el de Medellín, la hidratación debe planearse con anticipación. Los especialistas recomiendan el uso de bebidas isotónicas y aprovechar los puntos de hidratación oficiales a lo largo del recorrido.

Con estas recomendaciones, la Maratón Medellín busca consolidarse como una fiesta deportiva que también es ejemplo de cuidado y responsabilidad. Más allá de cruzar la meta, el verdadero triunfo es regresar a casa con salud y la satisfacción de haber cumplido el reto.