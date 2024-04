Demandan ante el Consejo de Estado a 8 congresistas por aportar a 'vaca' para vías 4G en Antioquia

Ocho congresistas de diferentes partidos políticos podrían perder su curul por cuenta de una reciente demanda que el abogado Carlos Mario Patiño interpuso ante el Consejo de Estado por cuenta de las donaciones que han realizado estos políticos a la 'vaca' que busca recaudar los recursos necesarios para finalizar las vías 4G en Antioquia.

Si bien la admisión de la demanda aún está por aceptarse en el alto tribunal, el abogado asegura que los congresistas están inhabilitados para suscribir cualquier contrato con alguna entidad pública y en este caso la donación se convierte en uno entre los legisladores y la Gobernación de Antioquia, que es quien está recibiendo estos recursos.

Patiño indicó a Blu Radio que en habría otros funcionarios para los cuales aplicaría la misma situación, pero que solo incluyó en la demanda a quienes hicieron público su aporte.

"La causal de la Constitución es para los congresistas, pero en principio el mismo gobernador, el alcalde de Medellín, varios alcaldes habrían inucrrido en la misma acción. Yo igual presentes derechos de petición a la gobernación para que me informara cuáles de estos funcionarios habían realizado la donación y eventualmente estaremos presentando esas demandas", explicó.

Publicidad

Si bien explicó el abogado que los congresistas podrían argumentar el desconocimiento sobre esa causal de inhabilidad, la asesoría de sus unidades de trabajo debieron advertir los riesgos que corrían con esa donación, por lo tanto sí podría haber dolo.

"Cada congresista tiene 50 salarios mínimos en en unas asistencias mensuales, no podrá decirme un congresista a mí que un congresista no tenía quién preguntarle si efectivamente ahí había o no una causal de pérdida investidura una causal de conflicto de interés, no lo hicieron con la voluntad de ser demandados de esta forma, pero probablemente en cualquier caso habrá una culpa grave", sostuvo Patiño.

Publicidad

Quienes podrían perder su curul en caso de que el recurso prospere son Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Esteban Quintero, Andrés Guerra, Juan Espinal, Hernán Cadavid, John Jairo Berrío y Julián Peinado.