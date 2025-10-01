En vivo
Denuncian a famoso cantante colombiano por secuestro y amenazas de tortura en Medellín

Denuncian a famoso cantante colombiano por secuestro y amenazas de tortura en Medellín

La denuncia indicó que el artista antioqueño habría citado en una residencia en Las Palmas en Medellín a otro cantante, a quien acusa de robarle joyas y relojes.

Reguetoneros +57
Reguetoneros +57
Foto: Instagram Karol G
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

Hace más de un año el nombre de Blessd se convirtió en uno de los más escuchados en todo el país, por no mencionar que, tal vez, el más, pero en este inicio de octubre de 2025 su nombre se volvió viral no por su música, sino por una grave denuncia en su contra por supuesta y amenazas de tortura en contra de Pirlo, otro artista colombiano.

Un episodio violento en el que habrían resultado afectados el mánager del artista Pirlo, Iván Andrés Galindo Navia, y varios miembros de su equipo de trabajo. La acusación incluye delitos como secuestro simple, lesiones personales y amenazas de muerte.

De acuerdo con la versión oficial, Stiven Mesa Londoño, nombre real del artista, habría citado el 21 de mayor de 2024 a Pirlo y su equipo a un exclusiva casa en el sector de Las Palmas en Medellín en donde fueron intimidades por hombres encapuchados, que los obligaron a quitarse la ropa debido a que, según el cantante, ellos le habrían robado algunas joyas y dinero.

Blessd
Blessd
Foto: Facebook: Blessd

Allí, habrían sido recibidos por el artistas, su mánager 'Dímelo Jara', su jefe de seguridad y un grupo de hombres encapuchados. El motivo del encuentro, de acuerdo con la denuncia, fue una acusación de robo.

Galindo sostiene que durante la reunión fueron despojados de sus teléfonos móviles, golpeados y obligados a entregar claves de acceso a sus dispositivos. También asegura que los hicieron desnudarse y que una mujer, vestida con elementos de protección, les practicó pruebas de sangre. Además, relata que recibieron amenazas de mutilación y de muerte si no aceptaban el supuesto hurto o si llegaban a denunciar lo sucedido.

Tras permanecer retenidos por alrededor de hora y media, las víctimas fueron liberadas con la advertencia de guardar silencio. Posteriormente, Galindo interpuso la denuncia y pidió a la Fiscalía que verifique la ubicación de sus celulares para demostrar que estuvieron en el lugar señalado.

El equipo legal de Blessd ha rechazado estos señalamientos y asegura que se trata de acusaciones sin fundamento. Mientras tanto, la Fiscalía adelanta diligencias como entrevistas, valoraciones médicas y recolección de pruebas para determinar si procede una imputación formal. El caso ya cuenta con seguimiento del Tribunal Superior de Medellín.

Blessd, Pirlo y Westcol.jpg
Blessd, Pirlo y Westcol //
Fotos: Instagram Blessd y Westcol

