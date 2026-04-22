Denuncian presunta discriminación a niña con sindrome de down en Envigado: autoridades respondieron

La fotografía de una pequeña mesa redonda junto con una silla verde orientada hacia la pared y muy cerca de un escritorio que parece ser el de un docente en un aula infantil ha generado polémica frente a la inclusión educativa en el municipio de Envigado.

La situación se dio a conocer durante recientes sesiones del Concejo Municipal, donde se discuten consideraciones para la política pública de educación de la localidad. En uno de los encuentros tomó la palabra Natalia Colorado, madre de Celeste, una niña de cinco años de edad con síndrome de down.

La mujer expuso las dificultades a las que se han enfrentado como familia a la hora de que la menor de edad se adaptara a las circunstancias de la Institución Educativa José Miguel de la Calle.

Cambios en los comportamientos de la niña, pero sobre todo la evidencia acerca de que estaría siendo apartada del resto del curso e, incluso, sin tener un proceso educativo formal, han generado indignación.



"Esto no se llama inclusión. Inclusión no es yo tener que estar acá sentada, tener que estar hablando con el alcalde, con la secretaría de Educación, buscando a ver quién me pueda ayudar", reclamó la madre.

Desde el Concejo, este caso y otros similares también generaron la respuesta de varios corporados quienes solicitaron una intervención urgente al respecto por parte de la Secretaría de Educación, ya que no se trataría de hechos aislados.

La concejal Sara Rincón denunció que tiene reporte de al menos 89 menores de edad que tampoco están asistiendo a clases por falta de garantías para facilitar su inclusión y acompañamiento en el sistema en los diferentes planteles públicos del municipio.

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"La Secretaría no los está incluyendo, los está excluyendo. Así que yo sí pido soluciones verdaderas, que apoyen a las madres con esta situación, porque las está quejando, porque están solas y porque están desescolarizando a sus niñas", dijo la corporada.

Sobre el caso puntual de Celeste, a través de un comunicado la Institución Educativa José Miguel de la Calle se pronunció indicando que la estudiante nunca ha sido ubicada en un lugar diferente al de sus compañeros.

“Por el contrario, ha sido acogida con respeto, afecto y mediante la implementación de los ajustes pedagógicos necesarios para favorecer su adaptación al sistema educativo. Hemos promovido de manera permanente una educación inclusiva, fundamentada en el respeto, la dignidad humana, la diversidad y la atención a las diferencias, conforme a los principios pedagógicos, legales y éticos que orientan nuestra labor”, se lee en la carta suscrita por la rectora del plantel, Francy Esperanza Chavez.

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El actual caso ha reabierto el debate frente a la inclusión educativa y nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje en el municipio, para los cuales los concejales denunciantes de la situación también solicitaron mayores recursos económicos que permitan su implementación.