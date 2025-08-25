Nadador santandereano con síndrome de Down ganó medalla de plata en mundial en Tailandia

El esfuerzo y dedicación que por más de 12 años le ha puesto Juan David Monsalve, un joven de 26 años con síndrome de Down, sigue dando frutos, esta vez, en el Campeonato Mundial de Natación para personas con discapacidad que inició el pasado 20 de agosto en Bangkok, Tailandia, donde ha logrado ya una medalla de plata.

Aun sin entrenador, pues conseguir los recursos para viajar fue todo un reto que implicó campañas de solidaridad en sus redes sociales, Juan David ha demostrado que las dificultades no son un obstáculo. Con el apoyo de su familia y, finalmente, de la Gobernación de Santander, logró viajar en compañía de su madre, donde cumple con una destacada participación.

Desde Colombia, donde lo espera con orgullo su padre Ramón Monsalve, en entrevista con Blu Radio, dijo que la medalla la obtuvo en su primera competencia de 50 metros estilo pecho.

“La primera prueba que él iba a realizar en estos juegos, la primera de cuatro que tiene en total consistía en los 50 metros estilo pecho que es una de sus modalidades más favoritas y en las que mejor se desempeña. Primero hubo una clasificación donde clasificaban los mejores ocho y después ya en las finales en las horas de la madrugada en la mañana de ayer domingo en esa final logró la medalla de plata mejorando sus tiempos que tenía y registros nacionales su registro era de 43 segundos y ganó con 41,75 segundos”, contó el padre de Juan David.

En la segunda modalidad de competencia mariposa, Juan David obtuvo el séptimo puesto, le restan dos competencias más que se extenderán hasta el próximo viernes.

“Anoche (24 de agosto) estuvo en las eliminatorias de la prueba y 50 metros estilo mariposa donde ocupó el tercer lugar en su serie y finalmente se clasificó en la séptima posición junto con el octavo que fue otro colombiano que participa siendo de la liga de Cali. Así se ubicó séptimo en la pruébate y 50 m estilo mariposa”, dijo Ramón Monsalve, en medio del orgullo por la participación de su hijo Juan David en la competencia mundial.

Publicidad

“Esta noche (25 de agosto) alrededor de las 11:00 de la noche competirá en otra prueba que es muy es muy buena para el que son los 100 metros estilo pecho y si clasifica a las finales mañana en la mañana a las 4:00 de la mañana tendrá las pruebas finales entonces esperamos obtener más medallitas. Le quedan aún dos pruebas, una de 100 m pecho y una de 200 m pecho que será el día viernes”, puntualizó.

El campeonato se realizará termina el sábado 30 de agosto de 2025 en Tailandia, y cuenta con la participación de delegaciones de Brasil, Dinamarca, Portugal, México y el país anfitrión. Colombia tiene deportistas de Cundinamarca, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca.

Juan David ha dedicado más de 12 años a la natación competitiva y ha participado en tres Juegos Nacionales, siempre obteniendo medallas. En los más recientes, realizados en Armenia en 2023, ganó cuatro oros y una plata. Hace mes y medio, en Girardot, logró seis medallas de oro, una de plata y una de bronce.