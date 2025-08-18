Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Gobernación de Santander pide instalar mesa de diálogo por bloqueos en Puerto Parra

Gobernación de Santander pide instalar mesa de diálogo por bloqueos en Puerto Parra

Mientras continúan los cierres intermitentes en la vía nacional, la Gobernación reiteró que no ha participado en el proceso de entrega de tierras y pidió al Gobierno Nacional abrir espacios de concertación en la región.

Persisten los bloqueos en Puerto Parra-Santander.JPG
Imagen de la comunidad. Persisten los bloqueos en Puerto Parra-Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 18, 2025 10:33 a. m.

La Gobernación de Santander pidió de manera urgente al Gobierno nacional para que se instale, de manera inmediata, una mesa de diálogo con las comunidades que mantienen un bloqueo intermitente en el kilómetro 84+300 de la vía nacional, sector El Cruce, en el municipio de Puerto Parra.

El cierre, protagonizado por entre 200 y 300 personas pertenecientes a comunidades afrodescendientes e indígenas del pueblo Embera Chamí, obedece a su inconformidad con la presunta entrega de 1.572 hectáreas de tierra a excombatientes de las extintas Farc. Los manifestantes aseguran que la decisión afecta directamente sus derechos y reclaman participación en el proceso de distribución de tierras.

En un comunicado, la Gobernación señaló que no ha sido invitada ni ha participado en las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional frente a este caso, pese al alto impacto que estas medidas tienen en el territorio.

El ente departamental advirtió que este tipo de determinaciones deben ser concertadas con los líderes sociales, autoridades locales y el propio Gobierno de Santander.

Si bien la administración departamental manifestó su respeto por la protesta pacífica, rechazó que se afecte la movilidad en una fecha de alto flujo vehicular como el puente festivo. Así mismo, pidió a los manifestantes evitar las vías de hecho que perjudiquen a miles de viajeros.

Las autoridades confirmaron que la situación es monitoreada por la Policía del Magdalena Medio, con presencia de uniformados de Tránsito y Transporte, para garantizar tanto el derecho a la protesta como la seguridad y la movilidad en la zona.

La Gobernación reiteró su disposición de participar en un proceso de concertación y diálogo directo con las comunidades y el Gobierno nacional, con el fin de evitar mas afectaciones en este corredor vial

Noticias de hoy