Deportados de Panamá no tienen cómo ir a otras partes del país: Personería de Rionegro

Las alarmas en Antioquia frente al futuro de connacionales deportados no solo están en la ciudad de Medellín como capital y principal centro poblado a donde podrían llegar, sino al municipio de Rionegro por su cercanía al aeropuerto José María Córdova donde se ha conocido el arribo de al menos dos vuelos procedentes de Panamá con 43 y 34 personas, respectivamente.

Y es que la preocupación en esa localidad del Oriente antioqueño se centra en que en medio de un contexto carente de redes de apoyo y medio económicos apenas 18 personas del más reciente vuelo, apenas un poco más de la mitad, manifestó la necesidad de ser incluida en una ruta de atención por parte de las autoridades en materia de salud, alimentación, hospedaje o trabajo.

"Muchos de ellos llegaron y nos decían, no tengo dinero para devolverme y requiero ir a Barranquilla, requiero ir al norte de Santander, requiero ir a Bogotá. Hemos venido trabajando insistentemente, esperemos que ese compromiso se cumpla por el Departamento de Prosperidad Social y seguir avanzando", destacó el personero de Rionegro, Jorge Restrepo.

Este panorama que podría aumentar fenómenos como la habitancia en calle o la mendicidad ya ha sido abordado en espacios con entidades del Gobierno nacional como el Departamento de Prosperidad social, quien según el funcionario del Ministerio Público, se comprometieron a fortalecerse a través de un operador la atención de estas personas en temas de retorno a sus lugares de origen en el país para que no se conviertan en una población de paso.

"Hay una alerta porque esto es un tema voluntario, y si voluntariamente alguno dice, no, mejor me quiero quedar, o no siente esa confianza o conexión institucional, o el Estado no le brinda herramientas para retornar, pues digamos que el riesgo es que las personas se nos queden y que no tengan de pronto un acompañamiento integral", mencionó el personero.

Según cifras del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, en las últimas semanas el vecino país ha deportado cerca de 1.881 migrantes en casi 50 vuelos. De estos, 29 han tenido como destino Colombia trayendo a 1.065 ciudadanos. En los registros sigue Ecuador con 12 vuelos y 397 deportados de este país.