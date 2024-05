Deportista transgénero denuncia discriminación por parte de la Liga Antioqueña de Voleibol

Polémica en Medellín ha causado la denuncia realizada por Emiliana Castrillón Jaramillo, jugadora de voleibol que hoy abrió un nuevo capítulo sobre la inclusión en el deporte colombiano. Según relata la víctima, su sueño de seguir compitiendo en el torneo de la Liga Antioqueña de Voleibol se vio afectado cuando recibió una carta de la entidad.

En el comunicado se lee que en una reunión realizada el domingo 24 de marzo, la Liga Antioqueña de Voleibol ratificó el artículo 4 del reglamento el cual expresa, “para la partición en una rama, se debe tener en cuenta la condición de género en los casos que sean necesarios, para ello en la rama masculino es necesario cumplir con la condición de haber nacido hombre, en la rama femenina, se debe cumplir con la condición de haber nacido mujer”.

"Me siento un poco excluida después de yo llevar tanto tiempo en este proceso que es el voleibol, en competencias… recibir como el rechazo de personas que me han abierto las puertas en todos los campos, en este caso en el deportivo y por eso me siento como algo excluida", expresó Castrillón.

Aunque la Liga Antioqueña de Voleibol argumenta que la decisión no tendría nada que ver con discriminación, expertos legales afirman que los argumentos de ambas partes son válidos.



"A favor de que las personas trans puedan participar en las competiciones del género con el que ellos sienten o con el que se identifican está el modelo constitucional especialmente en su artículo 13 que invita a la igualación, es decir, a que el Estado propenda para que las personas especialmente vulnerables gocen de una igualdad efectiva", explicó el abogado Santiago Trespalacios.

Sin embargo, explica el jurista que en contra de que participen estas personas también hay otros motivos, por ejemplo, los derechos de las personas nacidas mujeres que se desempeñan dentro de su categoría y que estarían en una franja de desventaja biológica en las competencias lo cual nublaría las posibilidades de competición que en realidad tienen.

A pesar de que la Federación Internacional de Voleibol reconoce la evolución del deporte y de quienes lo practican reconociendo estos casos de cambio de género, sin embargo, hasta ahora no hay pronunciamientos oficiales sobre la denuncia de discriminación.