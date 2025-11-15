En vivo
Antioquia  / Derrumbe en mina de Angelópolis dejó una persona atrapada mientras auxiliaba a cuatro mineros

Derrumbe en mina de Angelópolis dejó una persona atrapada mientras auxiliaba a cuatro mineros

Salvamento Minero adelanta labores de rescate en el municipio para extraer con vida a la persona atrapada, las otras cuatro lograron ser rescatadas.

