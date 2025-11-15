Derrumbe en mina de Angelópolis dejó una persona atrapada mientras auxiliaba a cuatro mineros

Lo que inició como una operación para rescatar a cuatro trabajadores atrapados desde la noche del viernes en una mina de carbón de la empresa Carboncom, en Angelópolis (suroeste de Antioquia), terminó convirtiéndose en una nueva emergencia. Un derrumbe dentro de uno de los socavones dejó encerrados a los mineros y activó los protocolos de atención, lo que llevó a la movilización de Salvamento Minero, Bomberos y autoridades municipales.

Según informó el alcalde José Luis Montoya, al llegar al sitio en la vereda Santa Ana, ubicado a una hora del casco urbano y considerado una de las minas legales más antiguas del municipio, los organismos de socorro encontraron que compañeros de los afectados ya intentaban liberarlos por sus propios medios. Con el acompañamiento de Salvamento Minero, cerca de la medianoche lograron extraer con vida a los cuatro trabajadores.

Sin embargo, durante estas labores se registró un nuevo desprendimiento de material que dejó atrapado a uno de los hombres que había ingresado inicialmente a ayudar, quien también es minero.

“Desafortunadamente una de las personas que apoyaban la búsqueda y rescate queda atrapado en el socavón por desprendimiento de rocas, a la hora se siguen realizando labores de rescate”, informó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Angelópolis.



Por ahora se desconoce con precisión su estado de salud, mientras los equipos de rescate continúan trabajando para ubicarlo y evacuarlo con vida. Por lo pronto, en el sitio permanecen los organismos de rescate atendiendo la situación y se espera que en las próximas horas se logren terminar las labores.

