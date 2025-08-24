Desactivan dos artefactos explosivos en vía del norte de Antioquia instalados por disidencias Farc

Hechos violentos siguen generando zozobra en el norte de Antioquia, esta vez por artefactos explosivos que fueron instalados en la vía que comunica a Medellín con la central de generación de energía de Hidroituango, en el norte de Antioquia .

La situación se registró en la mañana de este domingo, 24 de agosto, en el tramo que comunica al municipio de San Andrés de Cuerquia con el corregimiento de Valle de Toledo, en un sector conocido como El Hoyo donde se avistó inicialmente en la mitad de la vía lo que sería un cilindro con algunos cables.

Personal antiexplosivos de la Cuarta Brigada hizo presencia en el lugar llevando a cabo todos los protocolos para garantizar la seguridad de la zona y las tropas involucradas en la operación.

Como consecuencia de las acciones, el Ejército reportó la detonación controlada de dos artefactos explosivos atribuidos al frente 36 de las disidencias de las Farc que operan en esta región de Antioquia.

Esta acción violenta se conoce en medio de la ofensiva que la fuerza pública adelanta contra esta estructura, especialmente por los hechos ocurridos en Amalfi donde fueron asesinados 13 policías. Por alias 'Chejo', cabecilla de este frente, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 2.000 millones de pesos.