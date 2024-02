Después de 30 años Medellín volvió a tener contingente femenino en el Ejército Nacional

Con una oportunidad de empleo asegurada, siendo reservistas del Ejército y con un sueño cumplido de servir a su país, 53 mujeres terminaron la prestación del servicio militar en Medellín.

Este es el primer contingente femenino que se conforma después de 30 años y las jóvenes que lo componen ahora son reservistas.

A esto se suma que 8 de ellas decidieron seguir la carrera militar, como Paula Andrea Mesa Cogollo, quien además fue condecorada con la medalla militar Juan Bautista Solarte Obando, la cual se concede a un soldado que se destaque por su excelente conducta, virtudes militares, sentido de pertenencia, iniciativa e interés por el servicio.

"Lo que me inspiró a estar acá en el Ejército es la vocación que siento desde pequeña, digamos que era un sueño que no había podido cumplir porque no tenía los recursos", dijo Paula Andrea.

Finalmente, las otras 45 mujeres que componen el contingente y que no seguirán con la carrera militar, regresan a la vida civil con una oportunidad laboral asegurada, algo que garantizará su realización profesional y social.