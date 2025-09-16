División entre disidencias agravó disputas en Antioquia y puso en riesgo a varios estudiantes

Crece la preocupación por un nuevo conflicto que se estaría gestando en el Norte y Nordeste antioqueño y que involucra al frente 36 de las disidencias de las Farc, pues supuestas diferencias entre varios de sus líderes estaría una disputa que empezó a cobrar las primeras víctimas.

Así quedó en evidencia tras recientes confrontaciones armadas entre miembros de este grupo y una facción conocida como ‘Los Cabuyos’ o ‘Guerrillas Campesinas de Cabuyo' en la vereda Morrón del municipio de Briceño.

El nombre de este nuevo grupo se atribuye a Ricardo Abel Ayala Orrego, alias ‘Cabuyo’, un reconocido disidente abatido por el Ejército en 2022 en Yarumal y con gran influencia en los municipios de Briceño, Ituango y Valdivia.

Según indicó a Blu Radio el director operativo de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, José Lesmes, como consecuencia de estos combates que se registraron cerca a una mina y una escuela rural murieron dos hermanos que al parecer serían integrantes de las disidencias.

En la zona se coordinan acciones para que la fuerza pública llegue a la zona y garantice la seguridad, además de buscar a los responsables de estas acciones en las que estarían involucrados por un lado hombres comandados por alias ‘Primo Gay’ y por el otro quienes siguen las órdenes de quienes se hace llamar ‘W’, ‘Calucho’ y ‘El Flaco’.

"El Ejército Nacional con la Cuarta Brigada y el Batallón de Artillería de Campaña Nº4 están realizando las diferentes operaciones de control territorial con el ánimo de poder ubicar a estas disidencias que están generando zozobra y que han puesto en peligro la vida de varios niños cerca a una institución educativa", afirmó el funcionario.

No se descarta por parte de las mismas autoridades que el conflicto pueda recrudecerse en los próximos días a propósito de un comunicado de las disidencias a cargo de ‘Primo Gay’ donde se refieren al nuevo grupo como “una banda que busca el control de las economías del territorio” y plantean instrucciones para la circulación de la población civil por vías terciarias de Briceño.

La prohibición de vehículos y personas entre las 7:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, además de motociclistas sin casco y vidrios abajo en todos vehículos hacen parte de las órdenes que estarían vigentes en medio de esta nueva disputa entre ilegales.