Dos policías heridos dejó operativo de captura de 3 miembros del Clan del Golfo en Andes, Antioquia

La violencia no para en Antioquia: en medio de un operativo contra miembros del Clan del Golfo, dos policías resultaron heridos en zona rural de Andes, suroeste del departamento. A pesar del enfrentamiento hubo la captura de un cabecilla y sus dos escoltas.

Lo que comenzó como un operativo por parte de la Sijín y apoyo de miembros de los Jungla de la Policía Nacional, contra un cabecilla del Clan del Golfo en el suroeste de Antioquia, terminó en un intercambio de disparos que ocasionó temor entre la comunidad.

La operación se adelantó en el Corregimiento Santa Inés, zona rural del municipio de Andes, hasta donde llegaron las autoridades y cuando identificaron al cabecilla que iba ingresando a su vivienda con dos escoltas, se acercaron, lo que llevó a un enfrentamiento que duró algunos minutos.

En medio de las balas, dos policías de la Sijín resultaron heridos, ambos en los glúteos, no revisten gravedad y fueron atendidos en el hospital local y se trasladarán a Medellín para continuar con su recuperación.



Esa situación generó miedo entre los habitantes de Santa Inés que pidieron que los dejen por fuera del conflicto, ya que se vieron en medio del fuego cruzado, que dejó la captura de los tres miembros del Clan del Golfo, que ya quedaron en manos de la Fiscalía para avanzar en su proceso judicial.

Hay que recordar que hace 24 horas, en el suroeste de Antioquia, pero en el municipio vecino de Jardín, en pleno parque principal, un sicario disparó sin piedad contra Elkin David Jaramillo Rendón, de 32 años, hiriéndolo en cabeza, brazo y pierna. Vecinos lo llevaron al hospital local, donde falleció por la gravedad de las lesiones.

Allí, según advirtieron las autoridades, se continuará sin descanso los operativos contra el Clan del Golfo que opera en esa subregión del departamento.