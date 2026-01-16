En vivo
Antioquia / Dos policías heridos dejó operativo de captura de 3 miembros del Clan del Golfo en Andes, Antioquia

Dos policías heridos dejó operativo de captura de 3 miembros del Clan del Golfo en Andes, Antioquia

Esa situación generó miedo entre los habitantes de Santa Inés que pidieron que los dejen por fuera del conflicto, ya que se vieron en medio del fuego cruzado.

