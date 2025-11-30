En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Drones con explosivos y combates entre ilegales confinan a familias en Remedios, Antioquia

Drones con explosivos y combates entre ilegales confinan a familias en Remedios, Antioquia

Una fuente confirmó a Blu Radio que la situación es tan crítica que varias familias permanecen confinadas en varias veredas en zona rural de Remedios.

