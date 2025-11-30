Drones con explosivos y combates entre ilegales confinan a familias en Remedios, Antioquia

La situación la confirmó una fuente consultada por Blu Radio, quien pidió reserva de identidad por seguridad y señaló que en los límites entre las veredas Ojos Claros y Cruz Bajitales, así como en Tamar Bajo, Puerto Nuevo y San Francisco, hay familias confinadas en sus viviendas ante las explosiones y ráfagas de fusil.

Advirtió, además, que existe un alto riesgo de desplazamiento masivo y que en algunos sectores los grupos ilegales estarían interrumpiendo el servicio de internet para impedir la comunicación y divulgación de material audiovisual por parte de las comunidades.

“Se vienen presentando combates entre grupos insurgentes en zonas rurales y en límites de Remedios y la vereda San Francisco de Yondo. También hay una incursión paramilitar en la zona. Hay zozobra, confinamiento y un silencio total de las autoridades”, aseguró la fuente.

Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) señaló que esta situación se viene registrando desde el viernes por choques entre estructuras como las disidencias de las Farc y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Según dijo, los enfrentamientos incluyen el uso de drones con explosivos que ya habrían destruido una vivienda en la zona.



“Una vivienda fue afectada con explosivos, la familia tuvo que desplazarse forzadamente, son unas veinte personas hoy que están desplazadas. Se habla de confinamientos y, además de la utilización de fusilería y demás, se estarían empleando drones, una situación que muestra para dónde van los nuevos enfrentamientos en Colombia”, aseguró Quijano.

Las comunidades piden presencia urgente de las autoridades y garantías de seguridad ante el aumento de la tensión en la zona.