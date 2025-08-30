Publicidad

Dueños de El Rancherito fallecieron en accidente de tránsito en vía Bucaramanga - Pto. Berrío

Dueños de El Rancherito fallecieron en accidente de tránsito en vía Bucaramanga - Pto. Berrío

Las exequias de la hija de los fundadores y su esposo se realizarán en los próximos días en Medellín.

El Rancherito.jpg
El Rancherito
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: agosto 30, 2025 11:24 a. m.

El departamento de Antioquia se encuentra de luto por cuenta de la trágica muerte de los dueños del famoso restaurante paisa, El Rancherito.

Se trata de Ruth Alzate y Jorge Jaramillo, quienes fallecieron en un siniestro vial ocurrido en la vía que comunica a Bucaramanga con Puerto Berrío.

Según ha trascendido de manera preliminar, la pareja de esposos estaba en un pare y siga cuando fueron chocados de manera violenta por un camión, por motivos que aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Hay que recordar que este año El Rancherito cumplió 50 años de existencia y por eso recibió la distinción Juan del Corral, en categoría de oro, del Concejo de Medellín. El corporado Alejandro de Bedout, que estuvo durante el homenaje, habló sobre el lamentable hecho.

"Fallecieron en un accidente de tránsito en las vías de Puerto Berrío. Lamentamos el fallecimiento de sus dueños. Por lo pronto, mucha solidaridad y fortaleza para su familia", destacó el concejal.

Sobre las víctimas hay que mencionar que Ruth Alzate es la hija de Mary Noreña y Gregorio Alzate, fundadores del restaurante paisa que se ha caracterizado por hacer presencia en las más importantes vías de Antioquia y el resto del país.

Publicidad

Mientras avanzas las investigaciones de las autoridades en Antioquia y Santander, se ha conocido que los esposos iban para su finca cuando sucedió el siniestro vial. Las exequias de Alzate y Jaramillo se realizarán en los próximos días en Medellín.

