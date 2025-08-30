Dueños de El Rancherito fallecieron en accidente de tránsito en vía Bucaramanga - Pto. Berrío

El departamento de Antioquia se encuentra de luto por cuenta de la trágica muerte de los dueños del famoso restaurante paisa, El Rancherito.

Se trata de Ruth Alzate y Jorge Jaramillo, quienes fallecieron en un siniestro vial ocurrido en la vía que comunica a Bucaramanga con Puerto Berrío.

Según ha trascendido de manera preliminar, la pareja de esposos estaba en un pare y siga cuando fueron chocados de manera violenta por un camión, por motivos que aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Los dueños del reconocido restaurante El Rancherito, que cumplió 50 años recientemente, murieron en un accidente de tránsito en carreteras de Antioquia. #VocesySonidos pic.twitter.com/pAPRShsvwJ — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 30, 2025

Hay que recordar que este año El Rancherito cumplió 50 años de existencia y por eso recibió la distinción Juan del Corral, en categoría de oro, del Concejo de Medellín. El corporado Alejandro de Bedout, que estuvo durante el homenaje, habló sobre el lamentable hecho.

"Fallecieron en un accidente de tránsito en las vías de Puerto Berrío. Lamentamos el fallecimiento de sus dueños. Por lo pronto, mucha solidaridad y fortaleza para su familia", destacó el concejal.

Sobre las víctimas hay que mencionar que Ruth Alzate es la hija de Mary Noreña y Gregorio Alzate, fundadores del restaurante paisa que se ha caracterizado por hacer presencia en las más importantes vías de Antioquia y el resto del país.

Mientras avanzas las investigaciones de las autoridades en Antioquia y Santander, se ha conocido que los esposos iban para su finca cuando sucedió el siniestro vial. Las exequias de Alzate y Jaramillo se realizarán en los próximos días en Medellín.