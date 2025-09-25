El 19 % de las quejas en línea 123 en Medellín es por temas de ruido: avanzan operativos

A 6 meses de la sanción de la Ley contra el Ruido, la Alcaldía de Medellín adoptó un modelo con el que se pondrá prevenir, controlar y reducir la contaminación auditiva. En la capital de Antioquia el 19% de la quejas en el 123 son por temas de ruido.

La Ley contra el Ruido que busca reducir los niveles de contaminación acústica en Colombia lleva pocos meses de empezar su implementación y por ello desde la Alcaldía de Medellín han comenzado a trabajar con diferentes estrategias que buscan poner una normativa clara y así facilitar el accionar de las autoridades.

Con este panorama se adoptó el Modelo de Gestión Integral de Calidad Acústica con el que en la capital de Antioquia se quiere prevenir, controlar y reducir el ruido con ocho componentes: zonificación, movilidad, quejas, zonas críticas, tecnología, sanción, cultura y seguimiento, para que la Ley contra el Ruido entre en la planificación urbana de Medellín.

La secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Marcela Ruiz, explicó que en la ciudad ya se ha avanzado significativamente en la actualización de los Mapas Estratégicos de Ruido con los que se han podido identificar las zonas críticas.



“Es un instrumento que nos permite avanzar de manera articulada en reducir los niveles de ruido en la ciudad. Tenemos también una zonificación de las zonas críticas o saturadas en materia de ruido”, aseguró.

Hay que mencionar que en Medellín los proyectos de infraestructura y el transporte público tendrán un trabajo centrado en la reducción del ruido, por ejemplo, con la creación de un fondo para modernizar buses y taxis que tendrán una tecnología más silenciosa.