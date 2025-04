Él es el presunto asesino de la mujer trans Sara Millerey González

En las últimas horas, la Policía logró la captura del presunto asesino de la mujer tras Sara Millerey González ; el hombre fue identificado como Juan Camilo Múñoz Gaviria.

El sujeto fue capturado en el municipio de Bello, Antioquia y sería uno de los autores materiales del cruel asesinato y tortura de Sara Millerey.

Su captura se logró con la coordinación con la Fiscalía General de la Nación por los delitos de tortura y homicidio agravado. Además, sería integrante del grupo criminal conocido como 'El Mesa', banda dedicada al tráfico de estupefacientes.

Sara Millerey fue asesinada en Bello, Antioquia. Foto: tomada de redes sociales.

Sara Millerey González, fue asesinada el 6 de abril en el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, un caso que ha causado indignación en Colombia por la sevicia con la que fue cometido el crimen.

La mujer fue agredida y luego arrojada a la quebrada Playa Rica donde murió después, lo que quedó registrado en un video publicado en redes sociales.

Sara Millerey González, mujer trans asesinada en Bello Foto: redes sociales

"A Sara no solo la mataron. Le quebraron los huesos, la arrojaron a una quebrada y la dejaron morir lentamente en soledad (...) Y mientras eso pasaba alguien sacó el celular y grabó, no para ayudar, no para denunciar, no para salvar, (sino que) grabó para viralizar, para entretener, para hacer del horror un espectáculo", agregó la ONG Caribe Afirmativo.

Agilizar la investigación

El Ministerio del Interior había pedido acelerar la investigación para judicializar a los responsables del crimen de esta mujer "e implementar las acciones judiciales a las que haya lugar".

"El Ministerio, a través de su instancia 'Mesa Nacional de Casos Urgentes LGBTI', emitió́ una comunicación a las entidades del orden nacional, departamental y municipal, para que tomen acciones frente al caso e implementen medidas de prevención ante los altos índices de violencia contra la población LGTBIQ+ en Antioquia", agregó esa cartera en un comunicado.

La Gobernación de Antioquia, por su parte, ofreció hasta 50 millones de pesos por información que permita detener a los responsables del crimen de González.