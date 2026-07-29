En lo corrido del año van 60 casos de tuberculosis en la cárcel El Pedregal en Medellín

Las autoridades de salud encendieron las alarmas tras confirmarse que ya son 60 los casos de tuberculosis reportados en lo corrido del año, 46 en hombres y 14 en mujeres, en los patios de la cárcel El Pedregal en Medellín.

Aunque a la fecha no todos los casos están activos, porque algunos privados de la libertad han ido superando los síntomas, la alerta se origina en que es una infección altamente contagiosa que se propaga por el aire con tan solo toser, estornudar o hablar. Esto sumado a que las cárceles son un terreno fértil y letal debido al hacinamiento extremo, la poca ventilación y el contacto permanente entre los internos.

Dentro de este panorama, el informe detalla que los casos actuales bajo tratamiento corresponden a seis mujeres que cumplen un riguroso esquema de antibióticos de seis meses en el pabellón femenino, sumados a otros 41 casos activos detectados en el área masculina. Ante este escenario de emergencia, los organismos de control lanzaron una advertencia contundente: el número real de infectados podría ser mucho mayor al reporte oficial, poniendo en virtual peligro la vida de más de 4.500 reclusos.

“Cuando nosotros visitamos a una persona con tuberculosis, lo que hacemos es mirar con quién ha estado en contacto para saber si otras personas pudieron haberse infectado. En este caso, tomamos muestras de laboratorio que nos confirman 5 nuevos casos en ese pabellón de mujeres. En este momento, las 6 personas están siendo debidamente atendidas. La secretaría de salud dispone los medicamentos hasta que finalice el tratamiento, que puede ser alrededor de 6 meses”, expresó Rita Almanza Payares, líder de epidemiología de la Secretaría de Salud.



Aunque la Secretaría de Salud asegura que los pacientes reciben atención y que hay protocolos activos, las dudas y la indignación persisten ante la absoluta ineficacia de las medidas frente al hacinamiento inhumano y la escandalosa falta de personal médico en el penal.