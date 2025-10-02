En Medellín fue recapturado alias 'Fede', uno de los delincuentes más buscados de Ecuador

A través de su cuenta de X el ministro del Interior de Ecuador, Jhon Reimberg, confirmó la captura en Medellín de Rolando Federico Gómez Quinde, alias 'Fede', uno de los hombres más buscados del vecino país y que se había fugado de la cárcel hace apenas tres meses a cambio, al parecer, de un millón de dólares.

Según el reporte de las autoridades, el operativo lo realizó la Policía Nacional de Colombia, la Armada Nacional de Colombia y la Policía Nacional de Ecuador, quienes lograron identificar el lugar de alojamiento de alias 'Fede' que sería el sucesor de José Adolfo Macías Villamizar, alias ‘Fito’, cabecilla de 'Los Choneros', direccionador de narcotráfico y principal generador de violencia en Ecuador.

BLU Radio. Captura / Foto de referencia: AFP Foto de referencia: AFP

La captura de alias 'Fede' en Medellín se dio después de varias semanas de intensa investigación por parte de las autoridades de ambos países que se ayudaron con la circular roja de la INTERPOL para poder realizar el procedimiento que permitió la detención del ciudadano ecuatoriano que tenía una trayectoria criminal de más de 10 años.

El reporte que entrega la Policía Nacional de Colombia muestra que alias ‘Fede’ estaba en Medellín buscando, presuntamente, alianzas criminales para establecer nuevas rutas de tráfico de estupefacientes y consolidación de negocios ilícitos con grupos delincuenciales nacionales e internacionales con presencia en la capital de Antioquia.



Hay que mencionar que alias ‘Fede’ hacía parte del cartel de los criminales más buscados en Ecuador por quien se ofrecía hasta un millón de dólares de recompensa, ya que el hombre también se había desempeñado como cabecilla de la organización criminal Los Águilas.