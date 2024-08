En medio de arengas contra la venta de Une, instalaron sesiones del Concejo de Medellín

Desde temprano en la mañana, sindicalistas hicieron presencia y pronunciaron arengas contra la venta de las acciones que tiene EPM en une, durante la instalación que hace a esta hora el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de las sesiones extras en el Concejo Distrital, periodo en el que se debatirá este proyecto.

Las organizaciones sindicales de Únete a la defensa de lo público denunciaron que están privatizando una empresa que es de la gente y que se van a embolsillar los recursos de la posible venta. En medio de gritos y arengas se escuchaban gritos como "¡UNE no se vende!" o "¡Ficaro!" de manera despectiva contra le alcalde de Medellín Federico Gutiérrez. La vocera de los sindicatos es Doralba Hernández.

Federico Gutiérrez, por su parte, indicó que si EPM no estuviera desfinanciada, no sería necesario inyectarle más recursos.

"Esto no se puede convertir en plata de bolsillo. Ayer alguien decía, y he escuchado, y una pregunta válida decía, ¿por qué con la situación que tiene EPM, por qué no esos recursos, algunos decían, para tapar huecos que tiene EPM? A ver, es que hay una cosa clara, ¿y por qué EPM tiene huecos? Porque que los que se robaron a Medellín, también se metieron con EPM. Y dejaron a EPM desfinanciada, desfinanciada en 5 billones de pesos para este cuatrienio".

En medio del agitado debate, el concejal de oposición Juan Carlos Upegui señaló al alcalde de amenazarlo y señalarlo, por lo que pidió protección para él y José Luis Marín.

"A mí no me va a señalar usted, señor alcalde, no me va a señalar y no va a señalar la oposición. Este debate demuestra la inseguridad que tiene usted como gobernante, porque ese comportamiento no está a la altura de un alcalde de Medellín. Y esos señalamientos son sumamente peligrosos en este contexto. Y por eso yo quiero pedirle a toda la ciudadanía que si algo le sucede a la oposición, la responsabilidad de Federico Gutiérrez."

Por su parte, José Marín del Pacto Histórico, otro de los concejales de oposición, señaló que es muy poco tiempo el que le están dando a este proceso y que ni siquiera les han dado un informe actual de la situación financiera de Tigo Une.

"Pero a día de hoy no conocemos un estado financiero actual de la empresa. O sea, a día de hoy se nos está pidiendo a los concejales que autoricemos una privatización, que autoricemos una venta a ojos cerrados. Por lo que ellos llaman la confianza a Federico. Pero a los concejales no nos pagan por tener confianza, sino por hacer control político."

Sin embargo, el presidente del Concejo de Medellín, Andrés Tobón afirmó que tienen pleno conocimiento de la situación financiera y es precisamente esa la principal razón para vender un negocio que solo produce pérdidas.

"La información completa se tiene, por supuesto, de toda la realidad financiera que ha ido pasando. Digamos que los concejales de Medellín hoy tienen a su disposición toda la información financiera y la realidad financiera que, lastimosamente, esta empresa tiene. De hecho, hemos tenido una reunión general, con todo el equipo técnico de EPM y se hicieron todas las preguntas correspondientes por parte de todos los concejales."

Es importante recordar está misma semana desde EPM señalaron que estás acciones habían perdido más de un billón de pesos en los últimos dos años, pasando de 2.4 a 1.6 billones de pesos. Finalmente, el inicio de los debates para la enajenación de estas acciones comenzarán el próximo viernes.