En menos de año y medio se han reportado 20 ataques con drones en Antioquia

Las autoridades en el departamento de Antioquia han mostrado su preocupación por el uso en aumento de drones para atacar a la Fuerza Pública e, incluso, contra las comunidades por parte de grupos como el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' que ha optado por la tecnología para sembrar terror y zozobra en varios zonas de la región.

Inclusive, el último atentado fue hace apenas unos días en el municipio de Segovia en donde el Ejército Nacional fue atacado con explosivos lanzados con drones, situaciones por las que la Gobernación de Antioquia decidió adquirir cinco antidrones por cerca de 4.000 millones de pesos.

Los dispositivos que pueden tener un alcance de hasta dos kilómetros, serán puestos a disposición de las autoridades competentes para poder contrarrestar las dificultades por uso de drones como lo explicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

"Los criminales nos han asestados, entre enero del año pasado y enero de este año, cerca de 20 golpes, donde hemos visto cómo mueren 3 civiles, cómo se afectan 12 unidades militares, 3 policiales, con un ensañamiento especial en sus regiones como el Norte", indicó el mandatario.



Según la información entregada por la Administración Departamental, los antidrones serán distribuidos de manera estratégica en el departamento: dos para la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), uno para la Cuarta Brigada, uno para la Brigada 11 y otro para la Brigada 14.

Sin embargo, no solo fueron antidrones, también se entregaron 75 motocicletas para la Fuerza Pública, llegando a las 100 motos puestas a disposición del Ejército Nacional para tener mayor reacción en diferentes zonas del conflicto en el departamento de Antioquia.