En Rionegro, Antioquia, conductor atropelló a gestor vial en medio de un procedimiento

En un video de cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que un conductor atropelló a un gestor vial en inmediaciones de la Clínica Somer del municipio de Rionegro.

Según se ha podido conocer, el hecho ocurrió en medio de un procedimiento de control vehicular en esta zona del Oriente antioqueño.

El reporte muestra que agentes de tránsito le solicitaron los documentos al conductor del vehículo que estaba, al parecer, mal estacionado.

Sin embargo, el hombre se negó a acatar la orden y puso en marcha el automóvil, atropellando al gestor que acompañaba el procedimiento.

El alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, indicó que, de manera inmediata, se emprendió una persecución, a la vez que habló del estado de la persona que fue embestida por el vehículo.

"Nuestro gestor está siendo atendido en la clínica esperando un diagnóstico y su tratamiento. También hemos solicitado a nuestro gestor y lo vamos a acompañar para que coloque la respectiva denuncia ante las autoridades competentes", mencionó el mandatario.

Publicidad

Según destacaron desde la Alcaldía de Rionegro, minutos después de sucedido el hecho se logró hacer la captura del hombre que quedó a disposición de las autoridades competentes para que sea judicializado.

A la fecha en este municipio del Oriente antioqueño se han reportado 4 casos de agresiones contra agentes de tránsito, contra 5 reportes que se dieron durante el año anterior.