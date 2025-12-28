En video, mujer revela cómo le embarazaron a la novia: "¿No que era lesbiana?"

Recientemente, las redes sociales estallaron luego de que una mujer contara su historia de desamor a través de un video publicado en TikTok. La anécdota, narrada con un tono coloquial y directo, provocó risas, sorpresa y también un debate inesperado entre los usuarios, que no tardaron en replicar el clip en distintas plataformas.

El video, protagonizado por una mujer que aparenta ser paisa y que usa un lenguaje espontáneo, se viralizó en cuestión de horas y empezó a circular con fuerza en redes como Instagram y X. Su manera de contar lo ocurrido, sin filtros y con mucho desahogo, fue clave para que miles de personas se sintieran identificadas o, al menos, entretenidas con la historia.



El video viral que desató risas y comentarios en redes

En el clip, la mujer relata que estaba saliendo con otra joven, a quien describe, con acento paisa, como “una chimbita más linda”. Según cuenta, ambas se identificaban como lesbianas y llevaban un tiempo conociéndose. En plena temporada navideña, decidió preguntarle qué quería de regalo y le aseguró que le compraría lo que pidiera.

La respuesta fue la que marcó el inicio del desconcierto. La joven le pidió una pañalera, una bicicleta de bebé y un bolso para bebé. Al preguntarle por qué tantos artículos, recibió como explicación que eran para una hermana que estaba esperando un hijo. Confiada en esa versión, la mujer accedió a comprar los regalos sin sospechar nada más.

Sin embargo, la historia dio un giro cuando revisó los estados de WhatsApp y descubrió que la mujer con la que estaba saliendo era, en realidad, quien estaba embarazada. El hallazgo la dejó en shock y dio paso al momento más comentado del video.



“Yo quedé con cara de payasa”: la frase que se volvió tendencia

“Me la preñaron. ¿No que era lesbiana pues? Yo quedé con cara de payasa”, dice en el video, una frase que se convirtió en uno de los fragmentos más compartidos y comentados. La mezcla de ironía, rabia y humor fue suficiente para que miles de usuarios reaccionaran, comentaran y difundieran la historia.

En redes sociales, muchos tomaron el relato como una situación particular y graciosa, destacando la naturalidad con la que la mujer cuenta una experiencia incómoda y dolorosa. Otros aprovecharon el video para abrir debates sobre las relaciones, la honestidad y las expectativas. Lo cierto es que, sin proponérselo, la protagonista convirtió su desahogo en uno de los relatos más virales de los últimos días.