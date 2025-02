Encontronazo entre Petro y Rendón; gobernador criticó el concepto de seguridad del presidente

En medio de la Cumbre de Gobernadores del 2025 que se llevó a cabo en la ciudad de Villa de Leyva, el presidente Gustavo Petro criticó que el concepto de seguridad sea “más muertos” como se ha contemplado en todo el siglo XXI y aprovechó para enviar una nueva pulla al gobernador de Antioquia , Andrés Julián Rendón.

Justamente el mandatario paisa no pudo asistir al encuentro, pues se encontraba en un Consejo de Seguridad en el municipio de Yondó, donde se han venido registrando problemas de orden público. El jefe de Estado cuestionó su inasistencia, pero además el que la seguridad sea medida por “más cámaras, Policía, eficacia, cárceles, presos y más muertos por la seguridad”.

"La seguridad se hace a punta de muertos, como se dijo durante todo este siglo XXI, casi en todo este siglo. ¿Es cierto? Varios aquí dirían que sí, porque no somos homogéneamente políticos, de hecho el que más diría que sí, no vino, es el gobernador de Antioquia. ¿Cierto? No vino, me equivoco", insistió el mandatario.

En respuesta, el gobernador Rendón criticó la política de seguridad y paz del presidente Petro, recordando las crisis humanitarias que hoy se viven en el país y le respondió que no asistió justamente porque estaba en este encuentro de seguridad ante “la presencia de criminales a los que usted considera unos angelitos”.

#Video Nuevo encontrón entre el Presidente @petrogustavo y el gobernador de Antioquia, @AndresJRendonC, por la no presencia en la cumbre de gobernadores. Petro criticó que el concepto de seguridad sea “más muertos”, a lo que respondió el mandatario regional. #MañanasBlu pic.twitter.com/5kskDfB30u — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) February 20, 2025

"La seguridad del presidente es la que estamos viviendo, crisis humanitaria en el Catatumbo, crisis humanitaria en el Chocó, desplazamientos, violencia y generosidad con los criminales. Lo mío es proteger a los ciudadanos y no a los delincuentes. Me complace estar en desacuerdo con usted, presidente Petro, porque lo mío es estar del lado de los millones de ciudadanos que hoy se sienten solos", aseguró el gobernador.

Rendón manifestó que le complace estar en desacuerdo con el presidente y que no piensen “homogéneamente”, porque en sus palabras, “lo mío es estar del lado de millones de ciudadanos que hoy se sienten solos y que claman por que los gobernantes estemos siempre de su lado”.