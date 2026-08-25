Envían a la cárcel a tres soldados señalados de entregar información al Clan del Golfo en Antioquia

Enviaron a la cárcel a tres soldados señalados de entregar información reservada y de operaciones del Ejército Nacional al Clan del Golfo en Antioquia a cambio de dinero y de revelar la ubicación de tropas. Por estos hechos ya fue condenada Teresa Jaramillo Giraldo, alias ‘La Tía’.

Un juez de control de garantías ordenó el envío a prisión de tres militares investigados por, presuntamente, hacer parte de una red que habría entregado información reservada del Ejército Nacional a una estructura del Clan del Golfo a cambio de beneficios económicos.

La investigación de la Fiscalía ubicó los hechos entre enero de 2022 y febrero de 2025 y señala que los uniformados habrían puesto en riesgo operaciones militares al revelar datos sobre movimientos de tropas y acciones contra esa organización criminal.

Entre los procesados está el teniente Andrés Felipe Bravo Olaya, quien, de acuerdo con los elementos recopilados, habría recibido un millón de pesos el 2 de enero de 2022 para alertar sobre los desplazamientos de militares bajo su mando en inmediaciones de Ayapel, Córdoba.



"Tuvo acceso relacionado a ubicación, patrullaje y actividad operacional, y en virtud de tal situación, usted entregaba esa información al ciudadano Mauricio Capiz en favor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia", indicó el fiscal del caso.

También fue enviado a prisión el sargento segundo Jaime Alejandro Sicacha López, señalado de aceptar una oferta económica a cambio de entregar detalles relacionados con las operaciones militares en las que participaba.

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El tercer uniformado, el sargento segundo José Edier Henao Luna, es investigado por recibir dinero para suministrar información sobre los movimientos de los integrantes de la escuadra que tenía bajo su responsabilidad.

La Fiscalía les atribuyó, según el grado de participación que habría tenido cada uno, los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado.

La investigación también señala como intermediaria a Teresa Jaramillo Giraldo, alias ‘La Tía’, quien ya fue condenada por estos hechos y habría fungido como articuladora de información, valiéndose de su condición de lideresa social en Valdivia.