En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Incendios forestales
De La Espriella
Sismos hoy
Reconstrucción de Colombia
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Envían a la cárcel a tres soldados señalados de entregar información al Clan del Golfo en Antioquia

Envían a la cárcel a tres soldados señalados de entregar información al Clan del Golfo en Antioquia

La investigación también señala como intermediaria a Teresa Jaramillo Giraldo, alias ‘La Tía’, quien ya fue condenada por estos hechos.

Tres soldados antioquia.jpg
Tres soldados entregaban, al parecer, información al Clan del Golfo en Antioquia
Foto: Fiscalía.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

Enviaron a la cárcel a tres soldados señalados de entregar información reservada y de operaciones del Ejército Nacional al Clan del Golfo en Antioquia a cambio de dinero y de revelar la ubicación de tropas. Por estos hechos ya fue condenada Teresa Jaramillo Giraldo, alias ‘La Tía’.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Un juez de control de garantías ordenó el envío a prisión de tres militares investigados por, presuntamente, hacer parte de una red que habría entregado información reservada del Ejército Nacional a una estructura del Clan del Golfo a cambio de beneficios económicos.

Últimas noticias

Miguel Quintero y su hermano Daniel Quintero.jpg
Antioquia

Este martes imputan a Miguel Quintero por presunta corrupción en millonarios contratos

grifo de agua en casa.jpg
Antioquia

Por reducción de hasta el 30 % de lluvias en los próximos meses, EPM pide ahorrar agua

La investigación de la Fiscalía ubicó los hechos entre enero de 2022 y febrero de 2025 y señala que los uniformados habrían puesto en riesgo operaciones militares al revelar datos sobre movimientos de tropas y acciones contra esa organización criminal.

Entre los procesados está el teniente Andrés Felipe Bravo Olaya, quien, de acuerdo con los elementos recopilados, habría recibido un millón de pesos el 2 de enero de 2022 para alertar sobre los desplazamientos de militares bajo su mando en inmediaciones de Ayapel, Córdoba.

"Tuvo acceso relacionado a ubicación, patrullaje y actividad operacional, y en virtud de tal situación, usted entregaba esa información al ciudadano Mauricio Capiz en favor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia", indicó el fiscal del caso.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

También fue enviado a prisión el sargento segundo Jaime Alejandro Sicacha López, señalado de aceptar una oferta económica a cambio de entregar detalles relacionados con las operaciones militares en las que participaba.

Lea también:

Penitenciaría El Bosque con medidas.jpg
Caribe

Por orden del presidente De La Espriella, trasladan a 20 delincuentes de cárceles de Barranquilla

El prontuario de disidente que celebró con fusiles y pólvora en Antioquia: este es ‘Primo Gay’
Antioquia

Alias 'Primo Gay' habría cambiado de bando y ya está con el Clan del Golfo en Antioquia

Publicidad

El tercer uniformado, el sargento segundo José Edier Henao Luna, es investigado por recibir dinero para suministrar información sobre los movimientos de los integrantes de la escuadra que tenía bajo su responsabilidad.

La Fiscalía les atribuyó, según el grado de participación que habría tenido cada uno, los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado.

La investigación también señala como intermediaria a Teresa Jaramillo Giraldo, alias ‘La Tía’, quien ya fue condenada por estos hechos y habría fungido como articuladora de información, valiéndose de su condición de lideresa social en Valdivia.

Relacionados

Noticias de hoy

Judicial

Clan del Golfo

Publicidad

Publicidad

Publicidad