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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Este martes imputan a Miguel Quintero por presunta corrupción en millonarios contratos

Este martes imputan a Miguel Quintero por presunta corrupción en millonarios contratos

El hermano del exalcalde Daniel Quintero ha sido señalado por la Fiscalía como supuesto direccionador de procesos entre el Área Metropolitana y los Bomberos de Itagüí.

Miguel Quintero y su hermano Daniel Quintero.jpg
Miguel Quintero y su hermano Daniel Quintero //
Foto. X @MigueAQuintero
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

La justicia sigue avanzando en los procesos de corrupción que se habrían reportado durante el periodo en el que Daniel Quintero fue alcalde de Medellín y ahora el turno es para el polémico caso de Bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en donde las irregularidades llegarían a los 18.000 millones de pesos.

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Este martes en audiencia se podría vivir un momento relevante para el proceso judicial y es que se pediría de manera oficial que Miguel Quintero, hermano del exsuperintendente de Salud, sea cobijado con medida de aseguramiento debido a su rol protagónico dentro de las presuntas actuaciones ilegales.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que la justicia está actuando con las pruebas que han entregado y que en el caso de los Bomberos de Itagüí, incluso, ya hay un condenado a 19 meses de prisión por lo que está a la expectativa de lo que ocurra con el hermano de Quintero.

"El hermano de Daniel Quintero, Miguel Quintero, tiene la audiencia el próximo 25 de agosto, por ese mismo caso donde ya hay un condenado, donde ese condenado acaba de pedir perdón, y en esa audiencia van a solicitar medida de aseguramiento contra Miguel Quintero", recordó el mandatario.

Dentro del proceso Miguel Quintero ya ha sido mencionado por la Fiscalía si bien no como funcionario de las entidades implicadas, sí como una ficha clave en el direccionamiento de esos contratos.

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"Los responsables de las entregas de los contratos a Misael Cadavid fueron Miguel Quintero y desde la estructura interna de la entidad Álvaro Villada. Este último era el encargado de negociar con Cadavid las coimas", manifestó.

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A la espera de que se sigan conociendo relatos de los involucrados que tienen principios de oportunidad y que se defina la situación con Miguel Quintero y sus tentáculos dentro de entidades públicas a pesar de no ser funcionario, Federico Gutiérrez también entregará información en los Estados Unidos.

Según el mandatario, esta semana estará en territorio norteamericano reunido con el FBI y allí le dará a conocer información relevante de cómo, al parecer, recursos de la presunta corrupción en Medellín fueron desviados a Estados Unidos.

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