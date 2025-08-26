Enviaron a prisión a dos hombres que abusaron de una mujer que estaba de vacaciones en Guatapé

Yoharlys de Jesús Maldonado Quiñónez y Luis Daniel Romero Maldonado, oriundos de Venezuela, son señalados como los responsables de un aberrante caso ocurrido en zona rural del municipio de Guatapé, Oriente de Antioquia.

Los hechos ocurrieron en una cabaña de alquiler, donde se encontraba descansando la mujer y su pareja sentimental. Los agresores irrumpieron violentamente en el inmueble, y luego de retener y amenazar con armas blancas y de fuego a la pareja, los despojaron de sus pertenencias valoradas en más de 24 millones de pesos.

No bastándoles esto, según explicó el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia, los dos hombres habrían amarrado, amordazado y agredido sexualmente a la mujer de 26 años, quien fue herida con un arma blanca en varias partes del cuerpo, todo esto bajo la mirada de su pareja, quien fue obligada a presenciar el cruel acto.

"Una pareja que se encontraba disfrutando de los espacios turísticos de este municipio, donde su pareja sentimental fue sometido con armas de fuego y la mujer fue violada en varias ocasiones donde esta persona presenció el hecho atroz. Es de resaltar también que la mujer fue lesionada con arma blanca", mencionó el uniformado.

Vale la pena recalcar que estas personas ya había sido detenidas anteriormente por un caso de hurto y se encontraban en un centro de retención transitorio en Rionegro, donde fueron notificados por su responsabilidad en este hecho.

Con las pruebas en su contra, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de secuestro simple, acto sexual violento, acceso carnal violento y hurto calificado y agravado. Es de anotar que durante las audiencias concentradas, los procesados no se allanaron a los cargos imputados por el fiscal.