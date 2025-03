EPM y autoridades desmontaron jarillón construido para minería y ponía en riesgo Porce III

Empresas Públicas de Medellín confirmó que ya fue desmontado el jarillón que fue construido por la minería ilegal y que tenía en riesgo a la central Porce III. Autoridades también visitaron predios cercanos que han resultado gravemente afectados la actividad ilícita

Semanas después de que Empresas Públicas de Medellín y otras autoridades departamentales advirtieran los inminentes riesgos que habían en la central Porce III por las actividades mineras que se realizaban en esa zona del departamento, que ponía en riesgo a seis poblaciones en Antioquia, EPM confirmó que en un trabajo articulado se logró desmontar el jarillón que fue construido de forma irregular y que era la principal causa de las afectaciones a la estabilidad de la hidroeléctrica.

Por su parte, hay que recordar que días después de que se hiciera la advertencia, se realizó un operativo preventivo que permitió ubicar y destruir seis retroexcavadoras que hacían labores en dos unidades mineras propiedad, al parecer, de grupos armados.

Este procedimiento se realizó en la ribera del río Porce, es decir, muy cerca de la hidroeléctrica Porce III.

Recordemos que en su momento Alberto Mejía, vicepresidente encargado de generación de energía de EPM , explicó que la advertencia se dio porque el agua recién salida de las turbinas estaba siendo desviadas por la construcción del jarillón.

“El riesgo que identificamos es si esta agua se represa y se devuelve puede hacer que no se pueda operar con la planta de generación Porce III. Ese es el riesgo que identificamos desde el punto de vista energético”, afirmó.

Por estas razones es que toma relevancia el desmonte del jarillón, ya que Porce III tiene una capacidad instalada de 700 megavatios, esto correspondiente al 7% de las necesidades energéticas del país.

No obstante, no fue la única acción realizada recientemente, ya que se visitaron algunos predios que posiblemente puedan estar afectados por la actividad minera no autorizada.

EPM destacó que se hizo especial énfasis en el depósito cercano a la descarga llamado “La Manguita”, ubicado hacia la margen derecha del río Porce y que eventualmente podría correr algún tipo de riesgo por las afectaciones que dejó la minería ilegal en la zona.

Finalmente, las autoridades mencionaron que de manera coordinada se sigue trabajando para garantizar la integridad de las comunidades aguas abajo de Porce III y, además, la seguridad de la central hidroeléctrica.