"Era el trofeo de la izquierda": políticos antioqueños rechazan condena contra Álvaro Uribe

Luego de conocerse la decisión por parte de la jueza 44 penal de Bogotá, políticos paisas rechazaron la condena de 12 años contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mostraron su apoyo al exmandatario

En Antioquia hay tensión tras conocerse que se trata de una condena de 12 años, por lo que no solo se han manifestado diversos sectores políticos en rechazo, sino que esta tarde habrá una manifestación.

Se trata de una caravana que partirá desde el sector de La Aguacatala, por lo que los seguidores del expresidente se darán cita en la calle 10 sur # 48-62 Poblado, justamente detrás de la Universidad EAFIT a las 5:00 de la tarde.

Mientras tanto, varios políticos del Centro Democrático y del partido Creemos, además del alcalde y el gobernador de Antioquia se han manifestado en contra de la decisión. En el caso de Andrés Julián Rendón, este indicó en su cuenta de X que “pretenden atarlo y silenciarlo”, a la par que le mostró gratitud y pidió salud y vida “para seguir con esta lucha”.

El senador antioqueño Andrés Guerra manifestó que se trata de una forma de impedir que Uribe haga campaña: "Álvaro Uribe era el trofeo de la izquierda descarada liderada por Gustavo Petro, por su ministro de justicia, por el senador de la izquierda. Y es que de esa manera él no puede salir de su casa, no puede recorrer la región en los municipios, no puede hacer ningún tipo de manifestación política.", aseveró.

Por su parte, el congresista Esteban Quintero indicó que la decisión es un claro irrespeto contra el exjefe de Estado: "Nosotros siempre hemos sido respetuosos de la institucionalidad, así no compartamos la decisión. Prive es inocente, que él jamás cometió delito ni dio ninguna orden de que se cometiera", dijo al respecto.

Sobre el tema también se refirió en su cuenta de X el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien indicó que Colombia está al revés porque “quienes hicieron parte de grupos terroristas, hoy están en la Presidencia y en el Congreso”. La senadora Paola Holguín quien señaló que respeta la decisión, aunque no la comparte: "Y creemos nosotros que en este juicio no ha sido un juicio donde se le den las garantías. Viene la apelación, incluso casación. No descansaremos en este propósito y, por supuesto, en demostrar la inocencia del presidente Obrador", fueron sus palabras.

Por ahora, hay expectativas sobre lo que será la suerte del expresidente tras esta decisión, si cumplirá de inmediato su pena en su finca en Rionegro o se debe esperar la apelación y si se registrarán más manifestaciones en su respaldo en la capital antioqueña.