Escape de amoniaco en planta de Colanta en Medellín dejó cuatro personas afectadas

Escape de amoniaco en planta de Colanta, al norte de Medellín, dejó cuatro personas afectadas. El incidente fue controlado por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad

Organismos de gestión del riesgo atendieron en las últimas horas una emergencia industrial en el barrio Caribe al norte de Medellín.

Según informó el Cuerpo de Bomberos del distrito, la situación se produjo en la sede de Colanta tras el escape de amoniaco, incidente que fue atendido por parte del Equipo de Materiales Peligrosos.

Como consecuencia de este hecho cuatro personas resultaron lesionadas y fueron atendidas por parte de la Secretaría de Salud, mientras que se determinó la evacuación preventiva tanto de las instalaciones de la compañía de productos lácteos como de la Secretaría de Movilidad del distrito que está contigua.

"Cuatro estaciones del Cuerpo de Bomberos Medellín atendimos el caso y con el apoyo de una tripulación de CB1. Se atendieron cuatro personas en el sitio que resultaron lesionadas y se evacuó la empresa, 115 personas de la empresa", detalló Álvaro Álvarez, capitán del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín.

Pocos minutos después de la emergencia se confirmó que fue controlada e iniciaron las respectivas investigaciones del caso para determinar las causas que provocaron el escape de este gas.

El olor de este compuesto puede ser fuerte e irritante; en bajas concentraciones puede afectar los ojos, nariz y garganta, mientras que en altas puede causar quemaduras químicas, daño pulmonar severo e incluso la muerte por asfixia.