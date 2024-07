Esperan represamiento en la frontera Colombia - Panamá tras cierre tres pasos migratorios

El Gobierno del recientemente posesionado presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que cerrará tres pasos de migración que eran de uso frecuente de las personas que hacen el tránsito desde Colombia por el Tapón del Darién hacía Centroamérica. Ante estos anuncios también se conoció que se comenzó con la instalación de unas vallas de alambres de púas que, según informan desde el lado colombiano, están siendo instalados por parte del Gobierno panameño.

Desde el Consejo Comunitario de la Cuenca del río Acandí aseguraron que, pese a que la situación en este momento es de normalidad, se espera que en los próximos días se registre un represamiento de migrantes que complique la estadía de esta población en municipios como Acandí, Capurganá, Necoclí o Turbo.

Emidgio Pertuz, delegado del Espacio Nacional de Consulta, manifestó que a pesar de la instalación de las vallas de púas esto no va a detener la migración: "Hay incertidumbre, desconcierto, preocupación, temor, porque no sabemos lo que pueda pasar. Porque la migración no se va a detener porque ellos pongan unas mallas de alambre púa. La gente está dispuesta a pasar con alambre púa y sin alambre púa. En la historia se ha visto que esos muros nunca han servido", indicó.

La sociedad en esta región del norte de Chocó le pide al gobierno del presidente Gustavo Petro que intervenga en la situación para evitar que el paso, que ya es complejo por las condiciones del Darién, se vuelva en una trampa mortal para las miles de personas que hacen el paso por esta selva.

Publicidad

Recordemos que recientemente Migración Panamá entregó un reporte donde dice que hasta el 23 de junio pasaron 192.513 personas por el Tapón del Darién con destino a Panamá. Entre ellos destacan desde la UNICEF que hay 30.000 menores de edad que han atravesado la selva bajo las difíciles condiciones, además, cerca de 2.000 habrían cruzado el paso fronterizo solos o separados de sus familias.