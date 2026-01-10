"Está a prueba la real voluntad de Petro": gobernador de Antioquia sobre viaje del presidente a USA

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció sobre la anunciada visita a la Casa Blanca entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y afirmó que dicho encuentro debe incluir una agenda que demuestre una “verdadera intención” del Gobierno Nacional de combatir el narcotráfico y los grupos criminales.

A través de su cuenta en X, Rendón sostuvo que es necesario poner fin a lo que calificó como la fracasada “paz total” y reactivar las órdenes de captura contra los integrantes de estructuras criminales con las que el Gobierno adelanta negociaciones en distintos países. Según el mandatario departamental, los principales narcotraficantes se concentran actualmente en las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, por lo que insistió en perseguir a sus cabecillas y extraditarlos, señalando que varios tendrían refugio en Venezuela.

El mandatario también pidió reactivar la fumigación aérea y mantener la aspersión sostenida en los enclaves cocaleros. En ese sentido, aseguró que Antioquia está lista para ser plan piloto de lo que denominó una lucha real contra el narcotráfico.

Otro de los puntos planteados por Rendón fue la persecución “sin tregua” a la minería ilegal, al considerarla una fuente de financiación de los grupos criminales. Asimismo, solicitó bombardeos y una persecución total contra alias Calarcá y sus secuaces, a quienes responsabilizó del asesinato de 13 policías y del derribo de un helicóptero estadounidense, afirmando que actualmente gozan de impunidad y de un trato complaciente por parte del Gobierno Petro.



En la anunciada visita a la Casa Blanca, Petro- Trump- es fundamental que la agenda incluya temas que demuestren una verdadera intención del Gobierno Petro de combatir a los carteles de la droga:



En su pronunciamiento, también señaló la necesidad de consolidar la seguridad en los territorios recuperados con una presencia integral del Estado, que incluya Policía, justicia y desarrollo económico. Finalmente, reclamó garantizar dignidad y operatividad a los integrantes de la Fuerza Pública, advirtiendo que equipararlos con criminales y limitar su accionar afecta la moral de soldados y policías.

Rendón concluyó que la eventual visita a la Casa Blanca será una prueba de la real voluntad del presidente Petro para combatir el narcotráfico y los grupos criminales, a los que responsabilizó de inundar de cocaína a Colombia y Estados Unidos.