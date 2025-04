Exmilitares confiesan a JEP cómo simularon combate para encubrir falso positivo en El Peñol

En el Museo Casa de la Memoria en Medellín se desarrolló la segunda jornada de audiencias de aporte de verdad plena y reconocimiento de responsabilidad de exmiembros de la Fuerza Pública que no fueron determinados como máximos responsables en casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas a inicios de los años dos mil en el Oriente de Antioquia .

El tercer caso abordado por JEP fue el de Erasmo de Jesús Avendaño Castaño, un campesino de la vereda Despensas en el municipio de El Peñol fue asesinado por miembros del Batallón de Artillería No. 4 'Jorge Eduardo Sánchez', aunque simularon un combate, implantaron material de guerra a su cuerpo y posteriormente lo presentaron como una baja en medio de supuestos enfrentamientos.

Javier Antonio Carvajal, comandante de la Batería 'Bombarda 1', contó en la audiencia que existía mucha presión por parte de los superiores para dar resultados relacionados con bajas, pero, además, para cometer estos actos estaba la motivación de beneficios como días de descanso después de muchas semanas de no ver a sus seres queridos.

"Había muchas baterías que tenían muchos combates y producían muchos resultados. Y entonces me imagino que los soldados, al ver que los soldados salían a permiso cada ratico, que producían una baja y se iban de permiso y nosotros llevábamos seis, cuatro, cinco meses sin poder visitar nuestras familias. Entonces, también para ellos existía esa presión", indicó.

Publicidad

Por su parte, Jaime Arteaga, quien se desempeñaba en ese momento como soldado profesional del batallón contó que fue él quien disparó contra Avendaño sin razón aparente cerca de su vivienda.

"Cuando yo vi al señor, nosotros arrancamos para allá. El señor salió a correr y yo le disparé, ahí no hubo combate, ahí no hubo encuentro de hostigamiento. Cuando él salió a correr, yo le disparé las partes bajas", apuntó.

En el contexto de estos mismos hechos el mismo excomandante Carvajal admitió que tras conocer la muerte del civil, reportada como un hecho en medio de un supuesto enfrentamiento, no indagó más y confió en lo que le habían reportado sus subalternos a pesar de que, posteriormente, le generaban dudas los propios análisis de lo relatado.

"Los soldados me habían dicho esa versión y dije no pues, ya mi primera baja, ya tengo resultados que mostrarle al batallón, entonces pues me quedé con eso, me quedé con eso, me quedé con la versión de los soldados y no indagué más", dijo Carvajal.

Publicidad

En la audiencia de aporte a la verdad también participaron los exmilitares Álvaro Fernando Bocanegra, Gustavo Londoño López, Carlos Augusto Polo Ortega, Horacio Fernando Misas Echavarría, Walter de Jesús Gómez Álvarez y Jaime Humberto Arteaga Villegas.

Se espera que este viernes 4 de abril se lleve a cabo la tercera y última jornada que desarrolla la JEP en la capital antioqueña sobre 5 hechos que involucran a 25 comparecientes.