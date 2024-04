Familia de exmilitar antioqueño asesinado en Ucrania busca ayuda para repatriar su cuerpo

Luis Eduardo Noya, de 39 años de edad, un militar retirado oriundo de Caucasia, Antioquia, viajó el pasado 30 de marzo a Ucrania a buscar un mejor futuro y lo que encontró fue la muerte, pues quedó en medio de un bombardeo ruso en Kiev.

Ahora su familia busca ayuda de la Cancillería Colombiana y de la Defensoría del Pueblo para que puedan repatriar el cuerpo a su tierra y así darle sepultura.

Eduardo Noya Álvarez, papá del hombre, contó a Teleantioquia que este insistió en irse para ese país, pese a los peligros, porque le habían contado que podía ganar más de 17 millones de pesos al mes. Incluso, en una de las ocasiones, perdió el vuelo, pero vendió una moto y prestó plata con su hermano para poder viajar.

"Perdió el vuelo, no sé cómo qué pasó ahí, no se pudo hacer nada. Él se devolvió y reunió esos 7 millones de pesos. Y otras prácticas que consiguió prestar por ahí para irse para allá. Él insistió e insistió, yo le rogué que no se fuera para allá, que en realidad era peligroso, pero nunca nos hizo caso", manifestó.

Publicidad

Con la promesa de darle un mejor futuro a sus padres y a su hijo, salió del país. Por lo pronto, la familia señaló que no ha recibido ningún tipo de asesoría sobre cómo es el proceso de repatriación a Colombia.

"Aquí pues estamos amarrados de manos que no sabemos qué vamos a hacer. Se dice que posiblemente lo traen, el muchacho que habló con la esposa esta mañana me dijo que hiciéramos las vueltas por acá porque por allá era difícil y que de pronto no se lo podían repatriar por acá", agregó el papá del exmilitar.

Publicidad

Por lo pronto, desde la Defensoría del Pueblo indicaron que sí ayudarán a la familia con el proceso de repatriar el cuerpo, aunque se estima que ello podría tardar al menos un mes.