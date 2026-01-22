Familia se salvó de milagro en Cañasgordas, Antioquia; fachada de casa les cayó encima

Una familia que vive en Copacabana se salvó de milagro de morir cuando la fachada de una vivienda cerca al parque principal de Cañargordas se desplomó. Los dos adultos y un menor de edad estaban pasando por el inmueble cuando de repente colapsó y cayó encima de ellos.

Estas personas contaron que estaban en el Occidente antioqueño por unas honras fúnebres y que fue precisamente cuando se dirigían a la iglesia cuando sufrieron el accidente que pudo pasar a mayores.

En videos de cámaras de seguridad de la zona quedó en evidencia como la familia iba caminando tranquilamente y escucharon el estruendo, lo que les permitió reaccionar un par de segundos antes de que el material cayera por completo sobre sus cuerpos.

Gabriel Tuberquia aseguró que vivieron momentos de verdadera angustia debido a este desplome inesperado y que lo único que se le pasó por la cabeza fue agarrar a su esposa y su hijo para evitar que quedaran debajo de los escombros.



"Es una fachada antigua la cual se desprende con todo su techo, al pasar nosotros por esa parte se nos cae encima, agradecidos con Dios porque estamos vivos porque al caerse esa fachada la gente corrió a auxiliarnos", relató Tuberquia.

Aunque la situación pudo ser peor para la familia paisa, estas personas resultaron con heridas en diferentes partes de su cuerpo y no necesitaron hospitalización. Sin embargo, las víctimas piden que el dueño de la vivienda responda por las afectaciones generadas.