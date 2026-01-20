Nuevamente avistan un hipopótamo en Barrancabermeja: apareció en el patio de una casa

La tranquilidad de la vereda Cuatro Bocas, en el corregimiento El Centro de Barrancabermeja, se ha visto alterada en los últimos días tras el reporte ciudadano sobre la presencia de hipopótamos en la zona. Campesinos y pescadores del sector alertaron sobre el avistamiento de estos ejemplares de gran tamaño, lo que ha encendido las alarmas por el riesgo potencial para la población civil y la estabilidad del ecosistema local.

La situación, documentada a través de un video grabado por los dueños de la finca donde apareció, muestra al animal desplazándose cerca de un establo. Este fenómeno no solo causa asombro, sino un profundo temor entre quienes realizan labores diarias en el campo y el río.

Según las primeras investigaciones de las autoridades ambientales, el espécimen avistado podría ser el mismo que fue reportado hace quince días en la Ciénaga del Opón. Las autoridades locales confirmaron que el animal habría ingresado a la zona hace aproximadamente ocho días a través de un caño conectado directamente al río Magdalena, buscando refugio en un jagüey, que es un pequeño reservorio de agua construido por la comunidad.

Leonardo Granados, secretario de Medio Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja, confirmó la veracidad de los reportes tras dialogar con el propietario de la finca. El funcionario explicó que efectivamente habló con el dueño del predio y que, según la información recolectada, el animal llegó hace ocho días por un caño cercano. Granados señaló que en las próximas horas se realizarán inspecciones con la Policía Ambiental y el equipo técnico de la Secretaría para revisar la zona y adelantar el procedimiento de acuerdo con lo que determina el Ministerio de Ambiente.



Comunidad de la vereda Cuatro Bocas, en el corregimiento El Centro de Barrancabermeja, reportó el avistamiento de un hipópotamo en el patio de una casa. Hay preocupación por la presencia de esta especie de animal

Cabe recordar que el plan de manejo para hipopótamos, establecido por el Ministerio de Ambiente en el año 2022, contempla acciones como caza-control, o la captura para poder rehabilitarlo o llevarlo a un zoológico o a centros especializados donde puedan ser monitoreados de manera segura.

El problema radica en que el Magdalena Medio se ha convertido en un entorno ideal para esta especie invasora. Al no tener depredadores naturales y contar con alimento y niveles de agua constantes durante todo el año, los hipopótamos han comenzado a desplazarse aguas abajo, llegando incluso a jurisdicciones como Yondó, donde ya se han visto otras especies.

La principal preocupación de la administración municipal es que el animal decida establecerse de forma permanente debido a su naturaleza. El secretario Granados advirtió que preocupa que el espécimen no esté de paso, pues al ser un animal territorial, su permanencia generaría un grave riesgo para la seguridad de Barrancabermeja.

La Alcaldía de Barrancabermeja, en conjunto con la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), iniciará un operativo de verificación en terreno. Además, se ha convocado a una reunión con la Procuraduría Ambiental y Agraria para definir las acciones a seguir.

Respecto a las opciones de manejo, el secretario fue enfático en la complejidad logística que implica cualquier intervención. Granados manifestó que, aunque lo ideal sería reubicarlo, esto conlleva una logística inmensa por el tamaño del animal. Por ahora, se le pide a la comunidad que en ninguna circunstancia lo agreda, debido a que es un animal sumamente territorial y cualquier provocación podría desencadenar un ataque fatal. Las autoridades insisten en mantener la distancia y reportar cualquier nuevo desplazamiento de manera inmediata.