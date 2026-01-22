Precio de la gasolina podría bajar más de $300 en febrero

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha dado más señales sobre el anuncio de la rebaja en la gasolina corriente para el próximo mes. En una rueda de prensa —donde también abordó las medidas recíprocas frente al Gobierno de Ecuador— aseguró que el anuncio se daría el primero de febrero desde una estación de servicio en Bogotá. No obstante, Palma espera confirmar ese día una reducción mayor a los 300 pesos que había mencionado inicialmente en Barranquilla, aunque evitó dar el monto exacto.

“Ahora sí vamos a hacer una reducción real de los precios de la gasolina. Esperamos anunciarla unos días antes del primero de febrero o ese mismo día; ojalá, como dije en Barranquilla, en una estación de gasolina, marcando en el tablero cuál sería el precio, que espero sea un poco más de 300 pesos. ¿Que si no podría bajar más? Es que ahora está un poco elevado. Estamos haciendo cuentas, porque estas son medidas responsables que debemos tomar”, concluyó el alto funcionario.

La gasolina ha subido durante varios meses en Colombia Foto: Pexels

Durante sus declaraciones, Palma también explicó que en su momento el precio del combustible subió debido a la eliminación de los subsidios, calificando el valor anterior como un “precio ficticio”. Incluso, afirmó que la oposición reconoce que el Gobierno “manejó bien la deuda del Fondo de Estabilización”.