Precio de la gasolina podría bajar más de $300 en febrero

Precio de la gasolina podría bajar más de $300 en febrero

El anuncio lo hizo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y agregó que espera confirmar la nueva rebaja en una estación de gasolina de Bogotá.

