Ecuador dice que Colombia "no está haciendo nada" para controlar el narcotráfico en la frontera

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, dice que el Ecuador coopera con muchos para atacar al narcotráfico, pero insiste en que Colombia, "el productor de cocaína", no es contundente al combatir la "economía criminal".

Fotos: suministrada / AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de ene, 2026

