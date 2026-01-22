Colombia impone arancel del 30 % a importaciones ecuatorianas por US$250 millones

El Gobierno de Colombia aplicará un arancel del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, con la posibilidad de ampliar la medida a un grupo más amplio, como respuesta al gravamen unilateral de Ecuador sobre exportaciones colombianas.

Las exportaciones ecuatorianas afectadas ascienden a aproximadamente US$250 millones, reflejando la magnitud del intercambio impactado..

El Gobierno de Colombia anunció la aplicación de un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, como respuesta proporcional, transitoria y revisable frente a la alteración de las condiciones del comercio bilateral.



La ministra de Comercio,…

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, precisó que “la medida se adopta como un instrumento transitorio orientado al restablecimiento del equilibrio de las condiciones de intercambio, luego de que el Gobierno ecuatoriano anunciara de manera unilateral la imposición del arancel, argumentando razones asociadas a una supuesta falta de cooperación en materia de seguridad”.



Morales enfatizó que “este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional frente a distorsiones externas”.

La ministra recordó que la relación entre Colombia y Ecuador se ha basado históricamente en la cooperación, el diálogo y el respeto por reglas compartidas, y agregó que “cuando ese marco se modifica de manera unilateral y se afectan las condiciones previamente vigentes del comercio, el Estado colombiano tiene la obligación de actuar para corregir la alteración y proteger su aparato productivo, garantizando el equilibrio del intercambio”.

La adopción del gravamen, indicó Morales, “es proporcional, transitoria y revisable, y tiene como propósito mitigar los efectos económicos derivados de la decisión ecuatoriana, sin que ello implique renunciar al diálogo ni a la búsqueda de una solución negociada en el marco de los canales diplomáticos e institucionales”.

El presidente Gustavo Petro anticipó la decisión en su cuenta de X y expresó que “responderemos a las palabras expresadas hoy por el presidente Novoa de acuerdo a los principios de reciprocidad. Estaba a punto de realizarse una reunión bilateral de gabinetes, entre Colombia y Ecuador, países que fueron de la Gran Colombia, ojalá se realice”.

Hemos incautado más de 20O toneladas de cocaína.en la frontera con Ecuador, hemos hecho centenares de combates, y recuperado centenares de fusiles en la frontera. Combatimos a fondo el tráfico de narcotráfico hacia el sur por mar, tierra y aire. Ya logramos varios centros de…

Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones colombianas a Ecuador sumaron US$1.673 millones, con una caída del 3,2 % frente al mismo periodo de 2024, siendo Ecuador el sexto destino total y segundo mercado para exportaciones no minero-energéticas, según Analdex.

El gobierno colombiano destacó que ha cumplido en la lucha contra el narcotráfico, con más de 200 toneladas de cocaína incautadas, cooperación militar con Ecuador y centros de inteligencia instalados en la frontera. Además, se resaltó el apoyo energético brindado a Ecuador y los avances en la prevención de insumos de fentanilo en el Pacífico.