Familiares de hombre antioqueño piden ayuda para repatriar su cuerpo desde Argentina

Una familia del Oriente de Antioquia está solicitando urgentemente la atención por parte de las autoridades para lograr traer de regreso el cuerpo sin vida de uno de sus familiares que murió hace pocos días en Argentina.

Se trata de Wbeimar Zuluaga, un hombre de 31 años de edad, oriundo de El Carmen de Viboral que dejó su tierra para irse a Brasil junto con un amigo hace 8 años en busca de un mejor futuro.

Según relata una de sus hermanas, Katherine Zuluaga, Wbeimar llegó a la provincia de Jujuy en Argentina hace aproximadamente dos años por recomendación médica buscando un tratamiento para el control de un cuadro de epilepsia.

A pesar de haber perdido contacto por cerca de un año con este hombre, sus familiares manifestaron que procuraban mantener una comunicación fluida, momentos en los que él les manifestó que estaba intentando regresar a Colombia pero las autoridades no se lo permitían.

"Pero nos dijo que era súper duro, que no le querían autorizar nada. Le mandamos unos papeles y no le permitieron volver. Y no sé si es que por ser imigrante no pudo hacer esos trámites o algo", argumentó la hermana.

En medio de esta solicitud y el trabajo que al parecer el hombre había conseguido en una fundación, fue hace menos de una semana que un oficial de la policía argentina se puso en contacto con la madre de Wbeimar y le comunicó sobre su fallecimiento, aunque persiste la incertidumbre para su familia al no conocer mayores detalles de las circunstancias de los hechos.

"Nuestra familia está atravesando por un momento de mucho dolor e incertidumbre porque no sabemos exactamente lo que pasó con él, ni qué tenía, ni cuál fue la causa de su muerte", señaló.

Ahora la familia de Wbeimar no solo está solicitando recursos para asumir los gastos del proceso de repatriación de su cuerpo, sino que además requieren ayuda para establecer contacto con el consulado de Colombia en Argentina e iniciar los respectivos trámites donde el acta de defunción es un documento clave que siguen sin tener en su poder.

Cualquier persona que pueda tener información sobre el proceso puede comunicarse con la familia de este hombre al número 323 345 40 38 o realizar donaciones a la cuenta de ahorros Bancolombia 556 903 327 78, a nombre de Jhennifert Giraldo.