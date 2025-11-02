Federico Gutiérrez le ganó el puso a Isabel Zuleta: no vulneró el buen nombre de la senadora

Una vez más la justicia falló a favor del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, esta vez en la tutela presentada por la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, quien alegaba la vulneración de sus derechos al buen nombre, honra y dignidad luego de las afirmaciones hechas por el mandatario sobre una presunta relación con bandas criminales y el polémico 'tarimazo'.

Tras la acción de la senadora, el Juzgado Sesenta y Dos Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá confirmó en segunda instancia el fallo del Juzgado Treinta Penal Municipal, que negó la tutela al considerar que no se cumplieron los requisitos exigidos por la Corte Constitucional para este tipo de acciones.

"La justicia nos da la razón. Yo creo que esas personas que tanto daño le han hecho al país, a la ciudad y que se aliaron con los peores criminales, en algún momento le van a tener que responder a la justicia, no solo a la opinión pública. Y, nuevo, la justicia nos da la razón", manifestó el mandatario.

El fallo destaca además que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y excepcional, y que en este caso la senadora cuenta con otros medios judiciales, como las denuncias penales y disciplinarias ya interpuestas por injuria y calumnia.



El juez determinó que no se evidenció vulneración de derechos fundamentales por parte de Gutiérrez, y reiteró que las expresiones del mandatario están amparadas por el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 20 de la Constitución.