Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Festival Buen Comienzo cerró su versión 15: asistentes sobrepasarían los 88.000 de 2024

Festival Buen Comienzo cerró su versión 15: asistentes sobrepasarían los 88.000 de 2024

Más de 2.000 niños participaron en la creación de personajes y actividades que dieron vida a la temática “Criaturas Fantásticas” del Festival Buen Comienzo.

Festival Buen Comienzo versión 2025
Alcaldía de Medellín
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: agosto 18, 2025 04:08 p. m.

Con la asistencia masiva de familias y la sonrisa de miles de niñas y niños, el Festival Buen Comienzo 2025 concluyó este lunes 18 de agosto en Plaza Mayor, superando todas las expectativas y perfilándose como uno de los eventos más concurridos para la infancia en la ciudad.

Durante cuatro días, el encuentro convocó a decenas de miles de personas que disfrutaron de más de 40 shows artísticos, alrededor de 40 salas interactivas y una amplia programación cultural y educativa. Aunque aún no se ha consolidado un balance final, desde la Unidad especial al frente del evento se anticipó que la asistencia sobrepasaría el récord de 88 mil personas alcanzado en 2024.

La edición número 15, inspirada en el universo de las “Criaturas Fantásticas”, nació de los sueños e ideas de los niños y rindió homenaje a la imaginación como motor de aprendizaje y juego. “Este festival realmente ha sido un éxito. Hemos visto a las familias disfrutar durante cuatro días de una programación pensada para ellos y estamos seguros de que superaremos la meta de asistencia del año pasado”, afirmó Diana María Carmona, directora de Buen Comienzo, en diálogo con Blu Radio.

Muestras artísticas durante el festival
Alcaldía de Medellín

El evento contó con shows de música, teatro, danza y circo a cargo de agrupaciones como Cantoalegre, Canticuentos, Teatro Musical de Colombia y Casa Tomada, además de inflables gigantes, toboganes, domos, burbujas y tirolesas que hicieron las delicias de los más pequeños.

Uno de los grandes atractivos fue la creación de criaturas inspiradas en los cuatro elementos de la naturaleza —aire, fuego, agua y tierra—, que acompañaron a los asistentes en recorridos y actividades. “Este festival se pensó y se planeó por los niños y niñas desde principios de año. Hicimos unos talleres imaginarios con más de 2.000 participantes, y de allí nacieron personajes como Tinchuró, Fuego Reyes y La Elefanta Bailarina. Muchos niños vinieron al evento buscando a esas criaturas y eso le dio un toque especial a la experiencia”, agregó Carmona.

