Formulan cargos a exconcejal de Valparaíso por favorecer a familiares en proyecto de vivienda

Como gravísima a título de dolo fue calificada provisionalmente por parte de la Procuraduría la conducta de Mateo Aguirre Sánchez, exconcejal del municipio de Valparaíso, que durante su periodo como corporado en 2021 habría incurrido en un conflicto de intereses.

El ente de control tiene la lupa puesta en Aguirre y ya le formuló pliego de cargos por presuntamente haber favorecido a familiares con la adjudicación de un proyecto de vivienda en esa localidad del Suroeste de Antioquia.

Según la Procuraduría, la situación se derivó luego de que el entonces concejal no hubiera declarado un conflicto de intereses tras ser ponente y votar positivo a un proyecto de acuerdo para autorizar al alcalde a ceder un terreno para proyectos de vivienda.

Construcción de viviendas // Camacol

La iniciativa finalmente fue aprobada en la corporación, pero la abuela y un tío del concejal resultaron favorecidos con el proyecto constructivo.



Al ya no estar en su cargo, en caso de ser hallado culpable disciplinariamente, el Ministerio Público podría sancionar a Aguirre con multas o inclusive la inhabilidad para ejercer cargos públicos por cierto tiempo.