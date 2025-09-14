Reportan daños en viviendas de Frontino, Antioquia, tras sismo: Alcaldía adelanta censo de afectados

Con el paso de las horas se conocen más detalles de los momentos de pánico que vivieron habitantes de los municipios aledaños a Uramita, epicentro de tres movimientos sísmicos en la madrugada de este domingo, uno de los cuales alcanzó una magnitud de 5.1, a una profundidad superficial, es decir inferior a los 30 kilómetros.

Una de las localidades más afectadas, en su zona rural, es Frontino, donde según la alcaldesa Gabriela Rivera hay daños en la infraestructura en por lo menos tres corregimientos, donde hubo colapsos parciales de algunas viviendas y grietas en iglesias, aunque de momento los organismos de gestión del riesgo están evaluando en conjunto los daños para dar un balance total.

"Hubo algunas afectaciones sobre todo en la zona rural, en algunas viviendas, y en este momento estamos el equipo del de gestión del riesgo desplazándonos para los sectores. Tenemos afectaciones en el corregimiento de Musinga, Nobogá y Nutibara. Gracias a dios no hay lesiones graves ni pérdidas humanas", dijo la mandataria.

Los corregimientos de Musinga, Nobogá y Nutibara del municipio de Frontino son los más afectados tras el sismo de 5.1 que se registró esta madrugada. La Alcaldía confirmó que se registraron colapsos parciales de viviendas, pero no heridos o muertes.



Videos que circulan en las redes sociales también registraron cómo en los comercios caían productos al piso, debido al fuerte temblor, por lo que las autoridades locales también evaluarán las pérdidas económicas.

Por ahora, la Gobernación de Antioquia confirmó que un equipo técnico del Dagran se dirige a municipios del Occidente del departamento a apoyar a los municipios, ante las posibles afectaciones en estructuras por el sismo.



En Medellín se sintió el sismo

Por su parte, el Dagrd confirmó que en Medellín no se registraron novedades y afectaciones, pero ciudadanos reportaron que sí sintieron con fuerza cómo retumbaban las ventanas de sus viviendas y se movían las camas durante la madrugada.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, los cascos urbanos más cercanos al epicentro del sismo fueron los de Uramita, a 5 kilómetros, Frontino, a 14 kilómetros y Cañasgordas, a 24.

En total se generaron 3.508 reportes ciudadanos en la plataforma “Sismos Sentidos” de esta entidad, de los cuales la mayoría fueron en Antioquia (3.209 de ellos), pero también se registraron de Bogotá D.C., Caldas, Quindío, Santander, Boyacá, Valle del Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Tolima y Norte de Santander.