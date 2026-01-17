Formulan pliego de cargos contra dos exgerentes de Emvarias por relleno sanitario La Pradera

Después de varios meses de investigaciones y de recolectar información, la Personería Distrital de Medellín confirmó en las últimas horas que formuló pliego de cargos contra Gustavo Alejandro Gallego Hernández y Carlos Fernando Borja Jiménez, exgerentes de Emvarias, y quienes habrían cometido presuntas irregularidades en la gestión del riesgo del relleno sanitario La Pradera.

Hay que recordar que la investigación se originó de una auditoría financiera y de gestión de la Contraloría Distrital en el que se evidenció deficiencias graves en la gestión frente a la desestabilización del vaso Altair, una afectación ambiental en un afluente hídrico.

Yenny Serna, personera delegada, indicó que el Ministerio Público decidió intervenir en el proceso debido a que se evidenció el presunto incumplimiento de deberes funcionales, omisión y retardo en la ejecución de las obras de mitigación.

"Deficiencias graves en la gestión del riesgo frente a la desestabilización del paso alta y generando sobrecostos superiores a cuarenta y un mil millones de pesos. En consecuencia, se formularon cargos por presunto incumplimiento de deberes funcionales", indicó.



Hay que mencionar que para la Personería de Medellín los presuntos incumplimientos configuran una falta gravísima a título de culpa gravísima, por lo que el proceso continuará con la etapa de decisión disciplinaria, asegurando la defensa de ambos exgerentes de Emvarias.

Finalmente, hay que mencionar sobre el relleno sanitario La Pradera que hace seis meses fue habilitado el vaso La Piñuela que ayudó a descongestionar el servicio de recolección y disposición de residuos luego de la emergencia vivida a comienzos del 2024 por el colapso de Altair.