Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Formulan pliego de cargos contra dos exgerentes de Emvarias por relleno sanitario La Pradera

Formulan pliego de cargos contra dos exgerentes de Emvarias por relleno sanitario La Pradera

Al parecer, desde el 2020 los funcionarios habrían omitido las recomendaciones para estabilizar el vaso Altair. Ambos funcionarios estuvieron durante la administración de Daniel Quintero.

