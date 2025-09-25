En vivo
Antioquia  / "Fue perseguido hasta su casa": revelan detalles del asesinato de joven líder social en Chigorodó

"Fue perseguido hasta su casa": revelan detalles del asesinato de joven líder social en Chigorodó

Yeimar se había convertido en un referente de trabajo comunitario en el municipio, apoyando procesos de integración con jóvenes en riesgo social y algunos vinculados a combos delincuenciales.

LIDER URABÁ ASESINADO- CENTRO DEMOCRÁTICO.jpg
Líder social asesinado en Urabá
Cortesía: Centro Democratico
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

El asesinato de Yeimar Gamboa Yepes, joven líder social y candidato al Consejo Municipal de Juventud por el Centro Democrático, ha causado conmoción en Chigorodó, Urabá antioqueño. El crimen ocurrió en la noche del martes, dentro de su propia vivienda, al lado de su abuela.

De acuerdo con la secretaria de Gobierno y Participación de Chigorodó, Luz Elena Asprilla, en Mañanas Blu 10 AM, la víctima venía siendo perseguida antes de ser atacada. “La información es que llegó corriendo a su hogar, venía siendo perseguido, y lo ultimaron en su residencia. Fue dentro de su habitación, al lado de su abuela”, aseguró.

Yeimar se había convertido en un referente de trabajo comunitario en el municipio, apoyando procesos de integración con jóvenes en riesgo social y algunos vinculados a combos delincuenciales. “Creemos que su asesinato no tiene que ver con sus aspiraciones políticas, pero es lamentable porque ayudaba a llegar al corazón de jóvenes con problemáticas sociales en el Urabá”, explicó la funcionaria.

Según Asprilla, el joven acompañaba semanalmente actividades comunitarias para enfrentar los conflictos juveniles que atraviesa Chigorodó desde el año pasado. “Él nos ayudó a llegar a algunos barrios donde hay conflictos, nos reuníamos con jóvenes en diferentes actividades cada ocho días. Ese era básicamente su trabajo en el municipio”, relató.

Por ahora, las autoridades investigan los móviles del crimen: “No hay pronunciamiento oficial de los motivos. No teníamos amenazas a ningún candidato, creemos que son hechos aislados, pero se ha dado prioridad al caso para esclarecerlo lo más pronto posible”, puntualizó la secretaria de Gobierno.

El homicidio de Yeimar Gamboa enluta el proceso de elecciones de los Consejos Municipales de Juventud, un espacio diseñado para impulsar la participación política de los jóvenes en Colombia.

