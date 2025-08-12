Publicidad

Colombia despide a Miguel Uribe
María Claudia Tarazona
Alfredo Saade
Isla Santa Rosa

Fuerte vendaval afectó 1.500 familias en Condoto, Chocó: alcaldía y hospital sufrieron daños

Fuerte vendaval afectó 1.500 familias en Condoto, Chocó: alcaldía y hospital sufrieron daños

La administración municipal solicitó apoyo del Gobierno nacional para atender la emergencia que dejó sin techo a la mitad de viviendas de la población.

Lluvias Condoto.jpg
Lluvias en Condoto, Chocó.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 12, 2025 02:39 p. m.

Momentos de pánico y desolación dejaron en el municipio de Condoto las lluvias de las últimas horas que estuvieron acompañadas de fuertes vientos y provocaron afectaciones en diferentes zonas del casco urbano de esa localidad del Chocó.

La mayor parte del municipio de encuentra sin luz como consecuencia de la caída de 20 postes, así como el hospital, la alcaldía municipal y el centro de adultos mayores quedaron totalmente afectados por el vendaval que se estima arrasó como los techos de la mitad de viviendas de la población.

Ante la grave situación, Gustavo Hincapié, alcalde de Condoto, pidió ayuda al Gobierno nacional: "El panorama es muy desastroso, la verdad. Gracias a dios no tenemos víctimas mortales, él nos guardó, pero las pérdidas materiales son incalculables. Es por eso que nuevamente elevamos ese llamado al gobierno departamental y al gobierno nacional, porque la capacidad de respuesta nuestra es insuficiente ante la magnitud de estos hechos", expresó el mandatario.

Mientras avanzan estas gestiones, la Gobernación de Chocó busca entregar las primeras ayudas humanitarias y el traslado de tejas para entregarle a las 1.500 familias, cuyas casas sufrieron graves daños en sus techos.

